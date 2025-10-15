El Real Madrid veta la Supercopa femenina en Miami

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) había cerrado un acuerdo para llevar la Supercopa femenina a Estados Unidos, pero el plan se ha venido abajo por la negativa de uno de los cuatro clubes participantes: el Real Madrid. Así lo explicó el presidente federativo, Rafael Louzán, durante el World Football Summit celebrado este miércoles en Madrid.

“El torneo ya tenía un acuerdo para jugarse en Miami, pero un club ha dicho que este año no lo veía claro”, señaló. La competición, prevista entre el 20 y el 25 de enero de 2026, sigue así sin sede definida. La RFEF lleva meses intentando internacionalizar la Supercopa para generar más ingresos y visibilidad en un torneo que arrastra problemas por su baja rentabilidad, las gradas vacías y el dominio del FC Barcelona.

La primera opción fue Arabia Saudí, pero la oposición mayoritaria y las sombras legales del acuerdo firmado en la etapa de Luis Rubiales enterraron la idea. La alternativa de Miami contaba con el apoyo del Barça, el Atlético de Madrid y el Athletic Club, pero no con el del Real Madrid, que también se opone al partido de Liga masculina que Javier Tebas quiere disputar allí el 20 de diciembre.

De hecho, esta decisión del club que preside Florentino Pérez ha enfadado al resto de clubes de la Liga F, ya que el acuerdo era de unos 150.000 euros para cada equipo participante y suponía una buena inyección para ellos -también para los que se clasifiquen para disputar la competición en un futuro-. Una competición que a día de hoy es deficitaria y que no supone ganancias ni para el campeón, que ha sido el Barça en los últimos años. A falta de sede, la Supercopa femenina encara un futuro inmediato lleno de incertidumbre