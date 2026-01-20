El Real Madrid vapulea al Atlético en 45 minutos y ya espera rival en la final

El partido entre Real Madrid y Atlético de Madrid se puso de cara para las madridistas desde el inicio gracias a que, tras una pérdida defensiva, Athenea adelantó a las merengues en el minuto seis del choque con un remate raso. Dos minutos después, tras una gran jugada de Caicedo, Weir tuvo el 2-0 en sus botas, pero Gallardo atrapó el blando remate sin problemas.

No obstante, otro error imperdonable atrás provocó que Weir volviera a quedar mano a mano con Gallardo, con la portera fuera de la portería. Esta vez, la escocesa no perdonó y situó el 2-0 en el minuto 15. Poco más tardó Linda Caicedo en sentenciar el partido, pues tras un buen recorte sacó el latigazo desde lejos que supuso el 3-0. Aun cuando el Atlético de Madrid trató reaccionar en el primer tiempo y ambos conjuntos contaron con alguna oportunidad puntual, el resultado no se movió hasta el descanso.

Athenea del Castillo tras marcar el primer gol / Redes Real Madrid

En el segundo tiempo el Real Madrid arrancó fuerte y dispuso de una ocasión para marcar el cuarto tanto nada más sacar de centro. De hecho, esa misma oportunidad se revisó durante unos tres minutos para valorar un posible penalti por manos, finalmente no se señaló. En los siguientes compases del choque, el Atlético dispuso de jugadas para meterse en el encuentro, pero no logró materializarlas gracias en parte a las buenas paradas de Misa. En el minuto 72, Luany recortó distancias con un buen gol con pierna izquierda, pero el resto de la segunda mitad trascurrió sin que se moviera el marcador de 3-1.

Las madridistas ya esperan rival en la gran final, mientras que la otra semifinal se disputa este miércoles entre FC Barcelona y Athletic Club. En caso de ser las barcelonistas las que venzan, habría un Clásico más en una temporada en la que las eternas rivales podrían coincidir hasta en seis partidos entre todas las competiciones.