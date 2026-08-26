El Real Madrid toma ventaja ante el Ajax y acaricia la fase liga de la Champions

El Real Madrid dio este miércoles un paso de gigante hacia la fase liga de la Champions femenina tras imponerse por 0-2 al Ajax en el partido de ida de la última ronda previa. El conjunto blanco controló buena parte del encuentro y consiguió una ventaja de dos goles que deberá defender dentro de una semana en el Alfredo Di Stéfano.

Felicia Schröder fue la encargada de transformar el dominio madridista en ventaja al borde del descanso. La joven futbolista sueca, uno de los grandes talentos emergentes del fútbol europeo y fichada este verano por el Real Madrid procedente del Häcken, demostró su calidad con un lanzamiento de falta directa en el minuto 42.

Schröder ejecutó el golpeo con la izquierda por encima de la barrera y colocó el balón directamente en la escuadra de la portería neerlandesa. Un lanzamiento perfecto que puso el 0-1 y premió el dominio de un Real Madrid que ya había generado varias ocasiones.

El conjunto dirigido por Pau Quesada había trasladado el juego al campo del Ajax y había buscado el gol con disparos de Linda Caicedo, Andreia Jacinto e Irune. También Keukelaar tuvo una ocasión especialmente clara, al estrellar un remate y el posterior rebote en la cruceta cuando el marcador todavía no se había movido.

El Ajax apenas inquieta al Real Madrid

El conjunto blanco mantuvo el control del partido durante buena parte de la segunda mitad, aunque también tuvo que superar algún momento de peligro. Antes del descanso, Frohms tuvo que realizar una intervención salvadora ante un disparo de Van Koppen, la futbolista más peligrosa del conjunto neerlandés.

Van Koppen fue prácticamente la única jugadora del Ajax capaz de poner en aprietos a la defensa madridista y de amenazar una ventaja que, por juego, parecía merecer el equipo de Pau Quesada.

Tras el descanso, además, Linda Caicedo dejó su sitio a Noemí, pero el Real Madrid no perdió el control del encuentro y siguió buscando ampliar la diferencia.

Levels sentencia en el minuto 73

El segundo golpe madridista llegó en el minuto 73. Janou Levels, otro de los refuerzos incorporados este verano, amplió la ventaja después de una gran acción individual dentro del área.

La neerlandesa recibió el balón, encaró a su marcadora y consiguió superarla con un recorte antes de definir con la derecha. Su disparo cruzado y raso, al borde del área pequeña, fue imposible de detener y colocó el 0-2 en el marcador.

El tanto deja al Real Madrid en una situación inmejorable para afrontar el encuentro de vuelta. El equipo blanco dispondrá de dos goles de renta en el Alfredo Di Stéfano y tendrá la oportunidad de sellar ante su afición su clasificación para la fase liga de la Champions.

Todavía queda el último paso. El Ajax deberá remontar una desventaja de dos goles en Madrid, mientras que el Real Madrid afrontará la vuelta con una renta que le permite mirar con optimismo hacia la clasificación para la máxima competición continental.