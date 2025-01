Real Madrid - Real Sociedad: horario, dónde ver y alineaciones probables del partido de la Supercopa de España

El Real Madrid y la Real Sociedad se citan para disputar la segunda semifinal de la Supercopa de España. Los equipos de Alberto Toril y José Luís Sánchez se verán las caras con un billete para la final en juego, en la que se encontrarán a Barça o Atlético de Madrid, contendientes de la primera semifinal.

La Supercopa de España femenina ya está aquí. Real Madrid y Real Sociedad disputarán su particular duelo, y las madridistas lo harán con ganas de revancha tras perder ante el Eibar en la competición liguera. Las lideradas por Toril son segundas, a once puntos del Barça tras el reciente tropiezo. Las vascas, por su parte, son cuartas a 8 puntos del Real Madrid, y viajan a Madrid con dos encuentros vencidos consecutivamente. Oportunidad de oro para las merengues, pues de ganar la Supercopa, lograrían cosechar su primer título oficial en la historia del club.

Toril apuntó ante los medios que se trata de "una semifinal, tenemos la ilusión de un nuevo torneo y la posibilidad de jugar una nueva final, no llevamos tantas". Además, recordó la reciente derrota ante el Eibar y tildó el encuentro de "complicado", y puso dirección a las mejores en la "puntería". Analizó, también, la semifinal ante la Real Sociedad, y comentó que "va a ser un rival diferente, es un equipo atrevido. Muy vertical, creo que dominaremos el partido. En nuestro acierto estará la victoria", concluyó. Desveló en rueda de prensa que Lakrar tras lesionarse en el duelo liguero pasado, en el cual "tuvo un golpe fuerte hace pocos días, no ha entrenado todavía. Está haciendo recuperación, hoy probablemente no haga mucho. Realmente es duda. Es complicado, no imposible", cerró el técnico de las blancas. Sobre Caroline Weir, comentó que "pasa por molestias" y está "en el camino".

HORARIO DEL REAL MADRID - REAL SOCIEDAD DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA

El encuentro de la Supercopa de España entre el Real Madrid y la Real Sociedad se disputará el jueves 23 de enero, a las 19:00 horas.

DÓNDE VER EL REAL MADRID - REAL SOCIEDAD DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA

El encuentro de Supercopa de España entre el Real Madrid y la Real Sociedad podrá verse a través de Esport3, La 2 de TVE y también la web de RTVE Play.

ALINEACIONES PROBABLES DEL REAL MADRID - REAL SOCIEDAD DE LA SUPERCOPA DE ESPAÑA

Real Madrid: Chavas, Antonia, Gálvez, Lakrar, Carmona, Teresa, Toletti, Navarro, Moller, Caicedo y Redondo.

Real Sociedad: Lete, Emma, Rodríguez, Aparicio, Marcos, Jacinto, Cahynova, Eizagirre, Sarriegi, Franssi, Pardo.

Estadio: Butarque.