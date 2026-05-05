El Real Madrid femenino pierde a otra estrella

El Real Madrid Femenino se prepara para despedir a uno de sus pilares fundacionales. Según ha adelantado el diario AS, Teresa Abelleira no renovará su contrato y abandonará la entidad madridista al finalizar la presente campaña. La mediocentro gallega, que aterrizó en la capital en 2020 para el nacimiento oficial de la sección, se marchará como agente libre tras seis temporadas de crecimiento mutuo.

Esta salida supone un nuevo golpe para la estructura del equipo, que revive el escenario vivido hace apenas un año. La marcha de Abelleira se suma a la de Olga Carmona, quien el pasado verano también decidió no renovar para poner rumbo al PSG sin dejar traspaso en las arcas blancas. El club pierde así, de forma consecutiva y bajo la misma fórmula de salida, a dos de las grandes heroínas que dieron a España su primer Mundial, debilitando el núcleo de futbolistas nacionales e icónicas del proyecto.

Un adiós marcado por las lesiones

La trayectoria reciente de Abelleira ha estado condicionada por la mala fortuna. En febrero de 2025, durante un entrenamiento con la selección, sufrió una rotura del ligamento cruzado. Esta grave lesión la ha mantenido alejada de la competición oficial durante más de un año.

Teresa Abelleira durante una sesión de entrenamiento con la selección / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

A pesar de que la futbolista de Pontevedra se reincorporó a los entrenamientos grupales a finales de marzo, su regreso al césped parece complicado. Sin haber entrado en convocatorias recientes, solo le restan tres oportunidades para vestirse de blanco antes del cierre del curso: Atlético, Badalona y Granada.

Rumbo a la liga inglesa

A sus 26 años, Abelleira ya evalúa sus opciones de futuro. Aunque maneja propuestas de la Liga F, su prioridad es dar el salto al fútbol internacional, con la Women’s Super League (WSL) como destino predilecto. El Brighton se perfila como el candidato principal para hacerse con sus servicios. De confirmarse este movimiento, Teresa se uniría a la creciente colonia de jugadoras españolas en Inglaterra y se reencontraría con su antigua compañera, Carla Camacho.

La salida de la gallega supone el adiós de una de las figuras que dio identidad al proyecto desde sus inicios tras su llegada del Deportivo. Su papel fue determinante no solo en la consolidación del club en la élite, sino también en el esquema de la Selección que alcanzó la gloria en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. A pesar de este cierre de etapa agridulce por las lesiones, la centrocampista busca un nuevo reto donde recuperar su mejor versión.