El Real Madrid se opone al acuerdo de inversión entre Pau Gasol y la Liga F

El Real Madrid ha comunicado a través de sus canales oficiales que "no participará en el acuerdo de inversión aprobado en la Asamblea de la Liga F celebrada el pasado lunes 29 de junio". Pau Gasol, a través de su empresa, Gasol16 Ventures, y Fortified Partners, invertirá 55 millones de euros en la máxima competición del fútbol femenino español durante las próximas cuatro temporadas, desde la campaña 2026/2027 hasta la 2029/2030.

El club blanco no es el único conjunto que se ha negado a aceptar el trato, pues hay otros tres equipos que han rechazado la propuesta. "Esta decisión también ha sido adoptada por una cuarta parte de los clubes integrantes de la competición", señala el escrito del Real Madrid, que no participará en este acuerdo, porque "considera que no responde al modelo de crecimiento del fútbol femenino basado en la sostenibilidad, la transparencia y la plena autonomía de los clubes".

Asimismo, el conjunto madridista no está de acuerdo con que solo participen en el acuerdo los 16 clubes que conforman la Liga F 2026/27. "El Real Madrid considera que una decisión cuyos efectos económicos y de gobierno se extenderán durante los próximos veinticinco años, debe adoptarse teniendo en cuenta no solo a los clubes que actualmente integran la competición y perciben los recursos derivados de esta operación, sino también a aquellos que se incorporen a la Liga F en el futuro, que quedarán igualmente vinculados por el modelo aprobado sin haber participado en su decisión ni haberse beneficiado de la financiación inicialmente distribuida", critica el comunicado oficial del Real Madrid.

La operación contempla la aportación de financiación por parte de un inversor privado que, a cambio, obtendrá entre un 35% y un 49% de los ingresos comerciales futuros de la competición hasta junio de 2051. A través de este acuerdo, los clubes participantes percibirán 40 millones de euros entre todos y, a cambio, desistirán de percibir un porcentaje de los ingresos durante 25 años. Por su parte, la Liga F recibirá 12 millones de euros y otros tres se destinarán a la adquisición de determinados derechos de imagen de algunas jugadoras.