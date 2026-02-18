El Real Madrid ya espera al Barça en la Champions

El Estadio Alfredo Di Stefano fue testigo de una noche de fútbol europeo que, aunque comenzó con un guion accidentado, terminó confirmando la clasificación del Real Madrid para los cuartos de final de la Women’s Champions League. El conjunto blanco, que partía con la ventaja de la ida, supo gestionar un encuentro marcado por la temprana expulsión de Greboval en el minuto cinco, una acción que condicionó el planteamiento táctico de ambos conjuntos durante el resto de la jornada.

Desde el pitido inicial, el equipo madrileño buscó imponer su ritmo, aprovechando la velocidad de Linda Caicedo y Naomie Feller. La superioridad numérica tras la roja a la defensora francesa obligó al Paris FC a replegarse y a realizar un cambio táctico prematuro, dando entrada a Davis por Garbino para recomponer la zaga. A pesar del dominio territorial de las locales, el primer tiempo estuvo marcado por la falta de acierto en los metros finales y, sobre todo, por la figura de Mylène Chavas. La guardameta gala se convirtió en la heroína de su equipo antes del descanso, deteniendo un penalti a Caroline Weir en el minuto 35 y frustrando las ocasiones de Athenea del Castillo. El Paris FC, aunque mermado, logró mantener el empate sin goles al intermedio, e incluso dio algún susto a la contra que obligó a Misa Rodríguez a intervenir con solvencia.

La reanudación trajo consigo una versión más incisiva del Real Madrid. La entrada de Sandie Toletti por Weir buscó dar mayor fluidez a la circulación de balón, pero fue la banda derecha la que terminó por desequilibrar la balanza. Eva Navarro se erigió como la jugadora más determinante del encuentro; de sus botas nació el primer gol en el minuto 52, con un centro preciso que Naomie Feller cabeceó a la red tras anticiparse a su marca. El tanto liberó la tensión en el Di Stéfano y obligó al Paris FC a estirar sus líneas, lo que generó más espacios para las transiciones blancas.

El asedio continuó y el segundo zarpazo no tardó en llegar. En el minuto 67, una nueva internada de Navarro culminó en un centro raso que la defensora N'Dongala, en un infortunio al intentar despejar, introdujo en su propia portería. Con el 2-0, el partido entró en una fase de control absoluto para el Real Madrid. Pau Quesada aprovechó para refrescar el equipo dando entrada a jugadoras como Alba Redondo, Hanna Bennison y Sheila García, manteniendo la intensidad ante un rival que, con el paso de los minutos y el desgaste físico de jugar con diez, terminó por bajar los brazos.

Con este resultado, el Real Madrid alcanza los cuartos de final de la máxima competición continental por tercera vez en su historia. El sorteo ya había definido el camino: el FC Barcelona será el rival en la siguiente ronda, en un duelo que promete ser histórico para el fútbol femenino español. El primer asalto tendrá lugar en Madrid los días 24 o 25 de marzo, mientras que el desenlace de la eliminatoria se producirá en Barcelona el 1 o 2 de abril.