El Real Madrid busca su mejor versión ante el Atlético

El Atlético de Madrid y el Real Madrid son los encargados de abrir la segunda jornada de la Liga F este viernes a las 20.00 horas. No obstante, ambos equipos llegan con unas sensaciones muy diferentes tras el debut de la competición del pasado fin de semana.

Por un lado, el conjunto rojiblanco pasó por encima con contundencia al Espanyol y terminaron goleándolas por 0 goles a 5. Con este resultado, el Atlético se encuentra en la segunda posición del campeonato empatado a puntos con otros tres equipos más: Barça, que lidera la tabla, Granada y Sevilla.

Sin embargo, las de Víctor Martín afrontan este encuentro teniendo en mente que el próximo jueves 11 de septiembre se enfrentan al BK Häcken FF en el partido de ida de la tercera fase de las eliminatorias de la Champions League. Aunque sucede lo mismo con el Madrid y el Eintracht Frankfurt.

El decepcionante debut del Madrid

El Real Madrid, sin embargo, no pudo superar al recién ascendido DUX Logroño y acabaron empatando el partido sobre la bocina. En este caso, pese a que las blancas empezaron ganando gracias al tanto de María Méndez, las logroñesas le dieron la vuelta al partido con un golazo de Isina y un gol en propia puerta de Merle Frohms. Finalmente, Signe Bruun puso el empate en el marcador a la salida de un córner.

Precisamente, ha sido la jugadora danesa una de las encargadas de hablar en la previa del partido: "Somos el Real Madrid. En cada partido intentamos ganar y en este no será diferente. Seguimos trabajando como siempre y muy duro. Estamos enfocadas en el proceso, en el trabajo, y esperamos llevarnos la victoria".

Por su lado, Sandie Toletti admitió que "sabemos que va a ser un partido difícil porque, además, jugamos en su campo. Tienen buenas jugadoras y han empezado bien la temporada, pero estamos centradas en nosotras. Vamos a preparar bien este partido y a ir con todo para ganar".

Para enfrentarse al Atlético, el Madrid necesita hacer un cambio de chip respecto al encuentro ante el DUX Logroño, no solo por el resultado, sino por el juego. En este sentido, a las de Pau Quesada les costó mucho entrar en el partido y jugaron a un ritmo mucho más lento de lo que lo hicieron la temporada pasada. Además, se quedaron sin ideas en el momento de responder a la presión de las locales.