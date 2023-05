Rafaela Pimienta quiere dar un golpe sobre la mesa con el fútbol femenino

La heredera de Mino Raiola quiere apostar por el fútbol femenino y tiene en sus planes subir las cifras de los traspasos Pimienta, que se dedica a la representación de estrellas de fútbol, aboga por el valor de las futbolistas como profesionales

Rafaela Pimienta es una de las mujeres más influyentes en el mundo del fútbol. La brasileña, heredera del imperio de Mino Raiola, se dedica a la representación de deportistas. Según ha contado de forma reciente, uno de sus objetivos a corto plazo es, precisamente, protagonizar un traspaso que alcance cifras nunca vistas en el mundo del fútbol femenino, un paso imprescindible para continuar promoviendo el desarrollo del fútbol femenino.

Rafaela Pimienta está dispuesta a poner patas arriba el mercado femenino. La representante, que gestiona las carreras de Erling Haaland, Paul Pogba y Zlatan Ibrahimovic ente otros, tiene claro que el fútbol femenino es un mercado creciente por el que hay que apostar, además de todo lo que implica a nivel ético.

Tal como reivindicó recientemente en el Financial Times: "es importante que las mujeres futbolistas sean percibidas como futbolistas. No son muñecas ni cuerpos lindos para los anuncios de Gillette”.

Ella misma, que no es siquiera futbolista, ha confesado haber sufrido discriminaciones a lo largo de su carrera: "Al principio el prejuicio era mucho más fuerte, pero luego me comprendieron. Sigue siendo una industria muy dominada por hombres, donde algunas personas piensan ‘Ella no puede saber cómo hacer un traspaso, es una mujer’", cuenta. Es más: "Si Margaret Thatcher fuera una agente, la interrogarían. Podía dirigir un país pero no ser agente de fútbol. Porque en el fútbol muchos hombres creen que son los únicos que saben", concluye tajante.

La gran apuesta de Rafaela Pimienta

Según ha contado a 'Accademia dello Sport', la defensa y promulgación del fútbol femenino pasa por una inversión real: "Se espera que, en la próxima temporada, tenga lugar un traspaso de más de un millón de euros por una jugadora por primera vez y espero ser yo la que lo haga".

Pimienta tiene en su cartera a jugadoras de primer nivel como la portera del Real Madrid, Misa Rodríguez, la goleadora Esther González y la perla del equipo blanco Carla Camacho. Prácticamente al término de la Liga F, es cuestión de tiempo descubrir si sus predicciones se cumplen y quién será la jugadora implicada en un traspaso de este calibre.