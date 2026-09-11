Primer partido gordo para el Barça con la incógnita de Jenni Hermoso

Primer partido exigente de la temporada para el Barça femenino. El equipo de Pere Romeu recibe este sábado (19h DZN) al Atlético de Madrid de David González en la tercera jornada de La Liga F.

Las blaugranas han goleado al Tenerife (5-0) y Sevilla (0-4) mientras que las colchoneras arrancaron con derrota ante el Real Madrid (3-2) y con un triunfo posterior (1-0) ante el Alavés.

Una duda sustancial

El fichaje estrella del conjunto madrileño, Jenni Hermoso, todavía no se ha estrenado de manera oficial con su nuevo equipo. Hasta el mismo sábado por la mañana no se conocerá la convocatoria oficial con las futbolistas convocadas.

En principio no hay ninguna traba física para que debute en breve pero hasta el mismo día del partido no se sabrá si se desplazará a Barcelona para enfrentarse a su antiguo equipo.

Jenni Hermoso vive su tercera etapa como colchonera / Atlético de Madrid

Jenni Hermoso, de 36 años, ha llegado recientemente del fútbol mexicano en el que ha militado las últimas tres temporadas.

La campeona del mundo jugó de blaugrana entre el 2019 y 2022. En el Atlético vive su tercera etapa tras militar entre los años 2006 y 20010 y posteriormente en el curso 2018-19.

Jenni Hermoso, máxima goleadora del Barça Femenino / FC Barcelona

La gran estrella en este inicio de temporada del Atlético está siendo la delantera Synne Jensen. La noruega ha anotado los tres goles del Atlético en este inicio liguero.

La visión de Pere Romeu

Pere Romeu avisa del peligro y velocidad del conjunto rojiblanco: "Tenemos que controlar muy bien sus transiciones ya que aunque es un equipo de posesión tienen atacantes muy rápidas y potente a las que les gusta atacar la profundidad"

El entrenador del Barça cumplió en Sevilla cien partidos como 'míster' culé aunque no acabó muy satisfecho con el juego realizado: "El partido contra el Sevilla no me gustó demasiado a pesar del resultado contundente. Pese a ir ya 0-3 en el descanso no fue un gran partido nuestro. Tuvimos demasiadas imprecisiones. "

Caroline Graham Hansen brilló en Sevilla / FCB

Este pequeño toque de atención tiene que servir para que el Barça de Pere Romeu siga creciendo: "Espero un partido de control, nos enfrentamos a un gran rival. Si hacemos bien las cosas esperamos regalar los tres puntos a nuestra afición".

Horario, dónde ver y alineaciones previstas

El partido entre el barça y el Atlético de la tercera jornada de La Liga F se jugará este sábado a las 19h en el Johan Cruyff y se podrá ver en DZN.

Estas son a las alineaciones previstas de un partido que arbitrará Lorena del Mar.

FC Barcelona: Cata Coll, Torrejón, Paredes, Van Asten, Brugts; Patri Guijarro, Vicky, Sydney; Graham Hansen, Pajor y Claudia Pina.

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