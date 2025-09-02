La receta de la Liga F para retener el talento: Moeve y los grandes patrocinios para multiplicar la visibilidad

Hace apenas unos años sería impensable vivir un acto en el centro de Madrid para presentar una temporada de una liga femenina de fútbol. Es más, sería impensable una competición profesional de fútbol practicado por mujeres. La evolución de la Liga F ha sido tan acelerada como la demanda de cambios que se exigen para competir en un entorno cambiante, que no para de atraer socios inversores de primer nivel como Moeve. De ahí la reflexión de Beatriz Álvarez, presidenta de la competición: "Ahora se habla de fuga de talento, pero eso es porque se ha creado y lo seguiremos haciendo. Se han ido jugadoras, pero hemos importado y dado oportunidad a otras promesas".

Beatriz Álvarez: "La profesionalización son nuevas oportunidades"

La Liga F ha vivido un inicio de temporada movido, con la incorporación de un nuevo VAR bajo demanda y un mercado de fichajes activo, donde el Barça ha estado en el foco, al ser "el equipo tractor", como se define desde un torneo que este curso espera ganar en competitividad. Por el momento, la primera jornada ya ha dado una muestra de esas diferencias más estrechas. El DUX Logroño, un equipo recién ascendido, obligó al Real Madrid a hincar rodilla en Las Gaunas, campo que se ha sumado a la galería cada vez más extensa del fútbol profesional femenino.

En la presentación de la nueva temporada se pusieron de relevancia varios datos. En primer lugar, el aumento del 7% de la asistencia a los estadios, que supone un 120% acumulado desde la temporada 2021/2022, cuando el fútbol femenino era una modalidad incipiente. Después, un 90% más de espectadores en televisión, donde ha existido una intensa pero beneficiosa negociación para mantener los partidos en DAZN sin dejar la visibilidad que dan los partidos en abierto en Ten y Gol, en virtud de la apuesta que hizo Mediapro.

"Se habla de fuga de talento, pero a veces no somos conscientes de que la profesionalización conlleva nuevas oportunidades. Hemos importado 30 jugadoras distintas de Inglaterra, Italia o Francia. El mercado es cada vez más dinámico. Nos marcamos muchas metas de crecimiento y asistencia, sobre todo para aumentar el tema de la visibilidad, algo a lo que contribuyen las televisiones", reflexionaba Beatriz Álvarez, quien ponía como ejemplo del salto que se ha llevado a cabo en un tiempo récord "el propio hecho de recibir críticas".

La importancia de un 'title sponsor' de garantías

En lo que existe unanimidad es en el éxito que ha supuesto incorporar a Moeve como 'title sponsor' de la Liga F, un patrocinio vinculado también a LaLiga, que responde a la estrategia de la compañía energética en ser mucho más que eso: un proveedor de soluciones y movilidad. Y el fútbol femenino es un deporte en continuo movimiento, algo que se plasmó en el spot de la energética que patrocina de forma conjunta a esta competición, LaLiga, LaLiga Genuine y LaLiga FC Futures.

Todos ellos representados en una pieza audiovisual donde la protagonista de la competición femenina fue Andrea Medina, jugadora del Atlético, la primera en agradecer el aporte de Moeve, pero también de EA Sports, Puma, Mahou, Solán de Cabras, Panini, Educa Borrás o Volkswagen, que sostienen el sueño de las niñas, declarado por José Manuel Uribes, presidente del CSD, otro de los actores fundamentales para el desarrollo de la Liga F: "La segunda profesión que hoy eligen las niñas es ser futbolista y muchos niños llevan camisetas de jugadoras como Alexia". Una conclusión que evidencia el impulso creado que alimenta un margen de mejora continuo.