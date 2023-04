Polémica sexista con las futbolistas y el FIFA 23 de EA Sports

La delantera del Angel City FC, Sydney Leroux, hizo un reclamo llamativo en Twitter en el estreno de la NWSL en el 'FIFA 23' Las jugadoras profesionales comenzaron a expresar su descontento con sus imágenes digitales

Después de años de espera, y de varios retrasos, la National Women's Soccer League (NWSL) finalmente debutó en el pasado mes de marzo en el popular videojuego 'FIFA 23'. Pero casi de inmediato, las jugadoras profesionales comenzaron a expresar su descontento con sus imágenes digitales, algo que desde su estreno ha ido acumulando críticas.

La polémica sigue viva. La delantera del Angel City FC, Sydney Leroux, hizo un reclamo llamativo en Twitter en el estreno de la NWSL en el 'FIFA 23'. Aunque intentó tomárselo con humor, la jugadora dejó en claro que el problema es más profundo que las bromas superficiales. “Sé que esperas que las mujeres estén agradecidas de que nos hayas dado un poco de publicidad, pero por favor deja de hacernos perder el tiempo”, tuiteó Leroux a la cuenta de EA Sports, agregando que “algunos de nosotros estamos calvas” con una foto de una guardameta completamente rapada en el juego.

I know you expect women to just be thankful and grateful that you’ve given us a little sliver of publicity but please stop wasting our time. Some of us are bald. pic.twitter.com/DK6jut5YmS