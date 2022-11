Pernille Harder se perderá parte de la temporada por una grave lesión

La danesa se rompió el tendón de la corva durante su estancia con la selección nacional Tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y estará de baja un período de tiempo largo

Pernille Harder ha tenido que ser intervenida quirúrgicamente tras romperse el tendón de la corva. La danesa estará de baja unas cuantas semanas, e incluso meses.

Durante la concentración con la selección nacional danesa, sufrió una lesión en el tendón de la corva, que se sitúa en la parte inferior de los isquiotibiales, por la parte trasera de la rodilla. Al llegar a Londres, el Chelsea revisó su estado y la decisión final fue la de pasar por quirófano. Se perderá algunas jornadas de Champions, ante el Real Madrid, el Vllaznia y el Paris Saint Germain.

El sábado fue operada, y hoy lo ha anunciado en redes sociales. Su mensaje es:

"El sábado me sometí a una operación exitosa en mi tendón de la corva. Ahora me espera un tiempo de recuperación y rehabilitación antes de que pueda volver al campo. Nunca es agradable cuando suceden estas cosas, pero estoy lista para trabajar duro y asumir el desafío. No importa lo difícil que sea la lesión, lo usaré como una oportunidad para volver en mejor forma cuando esté en el otro lado. Me siento afortunada de estar rodeada de tantas personas talentosas que sé que me ayudarán en el camino de regreso a la recuperación, así que me siento muy segura".