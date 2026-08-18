El periodismo de fútbol femenino ya tiene su propia especialización

El crecimiento del fútbol femenino también está transformando la manera de contar este deporte. La profesionalización de las competiciones, el aumento de la cobertura mediática y el interés cada vez mayor por sus protagonistas han hecho que el fútbol femenino ocupe un espacio creciente en prensa, radio, televisión y plataformas digitales. Un escenario que también demanda periodistas especializados capaces de entender las particularidades de una disciplina que ya no puede tratarse como un apéndice del fútbol masculino.

Con este objetivo nació el Curso Profesional de Periodismo en Fútbol Femenino de Menthor, una formación pionera que este mes de septiembre iniciará su tercera edición. El programa, completamente online, busca acercar a los alumnos al funcionamiento real de la profesión y combinar el conocimiento específico del fútbol femenino con las herramientas necesarias para ejercer el periodismo deportivo en la actualidad.

El curso recorre las principales áreas del periodismo deportivo: prensa escrita, televisión, radio, periodismo digital, entrevistas, creación de contenidos y marca personal, entre otras. El objetivo es que los alumnos aprendan a adaptar la información a los diferentes formatos y conozcan las exigencias de cada uno.

La transformación del sector ha hecho que el periodista tenga que desenvolverse en diferentes lenguajes y plataformas. Por eso, la formación también aborda la presencia digital y la construcción de una marca personal, siempre aplicada al contexto específico del fútbol femenino. Pero uno de los grandes elementos diferenciales del programa es su apuesta por la práctica. Los alumnos tienen la oportunidad de enfrentarse durante el propio curso a situaciones que forman parte del trabajo diario de un periodista profesional.

Entrevistar a las protagonistas

Una de ellas es la preparación y realización de una entrevista a Verónica Boquete, una de las grandes referentes del fútbol femenino español. Los participantes deben encargarse de todo el proceso: documentación previa, búsqueda del enfoque, preparación de las preguntas y realización de la entrevista.

En esta tercera edición se incorporará además Eli del Estal, que logró junto a Boquete el ascenso del Como 1907 a la Serie A la pasada temporada. Los alumnos podrán así trabajar con dos perfiles y trayectorias diferentes dentro del fútbol profesional.

De las clases a una cobertura de Liga F

La formación culmina con un evento presencial en Madrid que permite a los alumnos conocer de cerca diferentes medios de comunicación y profesionales del sector. El punto central llega con la cobertura de un partido oficial de Liga F, en la que los participantes trabajan acreditados como periodistas.

La experiencia les permite afrontar todo el proceso de una cobertura profesional: preparación previa, llegada al estadio, seguimiento del encuentro, trabajo en zona de prensa y elaboración posterior de contenidos.

El crecimiento de las competiciones y de la cobertura mediática ha ampliado las oportunidades para los periodistas especializados. Con su tercera edición, Menthor consolida así una apuesta que busca formar profesionales preparados para contar el fútbol femenino desde sus diferentes formatos y acercarlos, desde el aula, a la realidad de una profesión que también está creciendo al ritmo del propio deporte.