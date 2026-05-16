Pere Romeu: “Falta el último esfuerzo”

El técnico blaugrana, Pere Romeu, explicó tras el encuentro que “estoy muy contento, hemos hecho una primera parte muy buena, no hemos sufrido mucho y estoy satisfecho con el partido. Habíamos preparado muy bien el partido y lo hemos ejecutado muy bien, en el primer tiempo pudimos irnos con un marcador más amplio, muy contento porque respeto mucho al Atlético”.

Sobre la final de Oslo espera “un partido diferente porque el Olympique de Lyon es un equipo más agresivo, pero si nos sirve esta final sirve para sacar conclusiones”. Añadió que “ganar los cuatro títulos sería muy bueno, pero no solo me quedo con los títulos, sino también con el juego y el trabajo de las jugadoras. Ahora a hacer un último esfuerzo”, explicó tras ganar un título más con el Barça.

Claudia Pina fue una de las futbolistas destacadas del conjunto de Pere Romeu. La blaugrana marcó el primer tanto del encuentro tras un golpeo de mucha calidad desde dentro del área y comentó que “hemos hecho muy buena primera parte y en la segunda nos ha costado un poco. Estamos contentas por el resultado, pero el momento de la temporada en el que llega, era un día importante de cara a la semana que viene”.

El Barça es el gran dominador histórico de la Copa de la Reina / EFE

Sobre la final de la Champions aseguró que “ahora toca celebrar un poco y mañana ya a prepararnos. Será un partido muy bonito de ver y competido y esperamos que podamos hacer disfrutar a todos los culés”.

Las azulgranas aprovecharan ahora unos días para celebrar el título conseguido en Canarias para después empezar a preparar la gran final de la Champions en Oslo ante el Olympique de Lyon.