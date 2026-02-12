El Ona Badalona, sancionado con tres puntos por no presentar médico

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado esta semana al equipo de la Lige F Moeve Badalona Women (Ona Badalona) con la deducción de tres puntos en la clasificación final de la clasificación de la máxima competición de fútbol femenino de españa y una multa económica por la reiterada ausencia de un médico del club en sus partidos como visitante. La decisión, adoptada por el Comité de Disciplina, supone un golpe institucional para una entidad que está firmando la mejor temporada de su historia reciente sobre el terreno de juego.

El órgano disciplinario fundamenta su resolución en el artículo 39.1 h del Reglamento de Competiciones de la RFEF (actualización 2025), que obliga a los clubes de Primera División femenina a contratar y adscribir a su plantilla un/a médico/a que debe estar presente y de servicio durante los partidos, además de asumir las responsabilidades vinculadas al control antidopaje. Según el acta sancionadora, el incumplimiento ha sido “consciente y reiterado”, recordando que el club ya había sido advertido y sancionado en seis ocasiones a lo largo del curso, con aviso expreso en la jornada anterior de que una nueva infracción acarrearía una penalización deportiva.

En términos clasificatorios, la medida tendría un impacto directo: el Badalona pasaría de 26 a 23 puntos y caería del séptimo al décimo puesto, aunque mantendría un colchón amplio respecto a la zona de descenso. El club dispone ahora de diez días para presentar recurso antes de que la sanción sea firme.

“Multa y deducción de tres puntos en la clasificación final, por incumplimiento, consciente y reiterado, de órdenes, instrucciones, acuerdos u obligaciones reglamentarias dictadas por los órganos federativos competentes, debido a la incomparecencia de un médico del club en el partido, teniendo en cuenta la reiteración del club al haber sido sancionado esta temporada en seis ocasiones y la advertencia expresa, notificada en la jornada anterior, de la aplicación de esta sanción en caso de persistir en su conducta", dice es escrito de la RFEF.

La entidad catalana, por su parte, según 'Esport 3', sostiene que existe una falta de armonización normativa entre el Reglamento de la RFEF y las Normas Reguladoras y Bases de Competición de la Liga F 2025/26. Estas últimas establecen que en Primera División femenina es obligatoria la presencia de un/a médico/a durante la totalidad de los partidos oficiales, pero provisto por el equipo local o por quien actúe como tal en campo neutral. Bajo esta interpretación, el Badalona considera que la cobertura sanitaria quedaba garantizada con el médico del club anfitrión y el profesional de la ambulancia, criterio que, según fuentes del entorno de la competición, también han seguido otros equipos.

El conjunto del Barcelonès ha alcanzado las semifinales de la Copa de la Reina, donde se medirá al FC Barcelona, y ha logrado estabilizarse en la zona media de la tabla, con la permanencia prácticamente encarrilada.