Oficial: Txell Font refuerza la portería del Badalona Women

El Badalona Women ha anunciado este miércoles el fichaje de la portera catalana Txell Font, de 21 años, procedente del Barcelona B, con el que la pasada temporada conquistó el título de Primera Federación.

La joven guardameta pone fin a una etapa de diez años en la cantera blaugrana, a la que llegó con 12 años y donde llegó a debutar con el primer equipo en la última jornada de la Liga F, en la victoria frente al Madrid CFF (0-4).

Hermana de la también portera del Barça, Gemma Font, la catalana afrontará ahora su primera experiencia en la máxima categoría del fútbol español. El club badalonés no ha informado de la duración del contrato.

"Llego con ganas de jugar"

"Creo que es un proyecto que está creciendo, igual que yo. Llego con muchas ganas de jugar y de aportar mi granito de arena al equipo", ha afirmado la futbolista en declaraciones facilitadas por el club.

La incorporación de Font supone un importante refuerzo para la portería del conjunto catalán, que continúa perfilando su plantilla de cara a una temporada ilusionante en la élite. Formada íntegramente en la estructura del FC Barcelona, la guardameta ha sido una de las piezas destacadas del filial blaugrana en los últimos cursos, además de haber acumulado experiencia en las categorías inferiores de la selección española.

Su salida del club blaugrana responde a la búsqueda de mayor protagonismo y continuidad en la máxima categoría, un reto que ahora afrontará en las filas del Badalona Women.

Font se convierte en el segundo fichaje confirmado del Badalona Women para la próxima temporada, después de que el pasado lunes anunciara la incorporación de la centrocampista Vicky Losada, una de las futbolistas más laureadas del fútbol español.

Con ambas incorporaciones, la entidad badalonesa refuerza dos posiciones clave y confirma su apuesta por combinar juventud, talento y experiencia en su proyecto deportivo.