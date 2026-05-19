OFICIAL: Marc Ballester renueva con el FC Badalona Women hasta 2027

Continuidad e ilusión para el banquillo del FC Badalona Women. El club ha hecho oficial este martes la renovación de Marc Ballester como entrenador del primer equipo para la temporada 2026/27. El técnico barcelonés, que asumió las riendas del vestuario de manera interina el pasado mes de noviembre, se ha ganado a pulso seguir al frente de un proyecto que busca consolidarse en la élite.

Desde su llegada, Ballester logró dotar de una gran estabilidad al equipo en un momento sumamente delicado. Los resultados avalan su gestión: bajo su dirección, el FC Badalona Women firmó una histórica clasificación para las semifinales de la Copa de la Reina y, a falta de tan solo dos jornadas para el cierre de la Liga F Moeve, el equipo respira en una tranquila décima posición en la tabla.

Marc Ballester dando órdenes a sus jugadores / CEDIDA

Su primer proyecto desde cero

Para Marc Ballester (Barcelona, 1997), la campaña 2026/27 supondrá un reto mayúsculo y estimulante: tras tres temporadas ejerciendo como segundo entrenador en la máxima categoría, esta será su primera experiencia al frente de un primer equipo desde el inicio de la pretemporada.

Tras oficializar su renovación, el propio Marc Ballester destacó su ilusión por poder empezar a construir el equipo desde la pretemporada y transmitir mi idea de juego desde el primer día. Durante estos meses se han visto aspectos que queremos potenciar con el objetivo de dar un paso más la próxima temporada.

Respaldo absoluto de la directiva

El movimiento estratégico ha sido recibido con total optimismo en los despachos de la entidad. Ferran Cabello, Director Deportivo del club, valoró positivamente la continuidad del técnico y aseguró que Marc llegó en un momento complejo y supo darle estabilidad al equipo y competir en escenarios muy exigentes. Marc y su staff técnico tienen la capacidad para llevar al equipo al siguiente nivel. Tenemos plena confianza en ellos para dar ese paso adelante.

Seguirá al mando del equipo / CEDIDA

Por su parte, Pedro Iriondo, CEO de FC Badalona Women, también quiso mostrar su total satisfacción y destacar el fuerte vínculo del entrenador con el proyecto de la entidad: Queremos seguir consolidando al club en la élite del fútbol femenino español y hacerlo con personas que conocen y sienten este club. Marc lleva años dentro de nuestra estructura y eso tiene un valor enorme. Su conocimiento del proyecto y del trabajo que hacemos con nuestra cantera, es clave para seguir construyendo desde dentro.

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