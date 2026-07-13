Oficial: Mapi León ficha por el London City hasta 2029

Ya es oficial lo que era un secreto a voces. Mapi León es nueva jugadora del London City Lionesses. El conjunto inglés anunció este lunes el fichaje de la internacional española, que firma hasta el verano de 2029 tras poner fin a su histórica etapa en el FC Barcelona.

La llegada de la central aragonesa supone uno de los grandes movimientos del mercado en el fútbol femenino europeo. Su incorporación se produce apenas unas semanas después de su emotiva despedida del Barça, club en el que militó durante nueve temporadas y donde se convirtió en una de las referentes de la generación más exitosa de la historia blaugrana.

Además, Mapi se reencontrará en Inglaterra con Alexia Putellas, otra de las grandes leyendas del Barça que recientemente también se incorporó al ambicioso proyecto del London City. El club inglés continúa así reforzándose con algunas de las futbolistas más importantes del panorama internacional en su apuesta por consolidarse entre la élite del fútbol europeo.

El fin de una era

Mapi León cierra una etapa irrepetible en Barcelona. Llegó en 2017 procedente del Atlético de Madrid, convirtiéndose en el primer fichaje con traspaso de la historia del fútbol femenino español. Desde entonces, se consolidó como una de las mejores defensas del mundo y como una pieza clave en la época dorada del Barça Femení.

Durante sus nueve años como blaugrana levantó 23 títulos, entre ellos cuatro Champions League, siete Ligas F, siete Copas de la Reina y seis Supercopas de España. Su legado va mucho más allá de los trofeos: disputó más de 300 partidos, ejerció un papel de liderazgo dentro y fuera del campo y fue una de las futbolistas que ayudó a transformar al Barça en una referencia mundial.

En su despedida, la zaragozana definió su paso por el club como "la etapa más bonita" de su vida. En un emotivo mensaje dirigido a la afición, agradeció el apoyo recibido durante todos estos años y dejó una frase que resume su vínculo con la entidad: "El Barça siempre ha sido mi casa durante nueve años y siempre lo será".

"Estoy emocionada y feliz de estar aquí"

A sus 31 años, Mapi afronta ahora el reto de competir por primera vez fuera de España. En su presentación como nueva jugadora del London City Lionesses, explicó que había llegado el momento de salir de su zona de confort y probarse en una de las ligas más exigentes del mundo.

"He jugado en España durante muchos años y sentí que ahora era el momento adecuado para dar este paso, teniendo en cuenta el proyecto que se está construyendo aquí. La liga inglesa está contribuyendo al crecimiento del fútbol femenino y quería ponerme a prueba en otro país, en otra competición y con un estilo de fútbol diferente", explicó.

La defensora también mostró su entusiasmo por incorporarse a un club en plena expansión: "Estoy emocionada y feliz de estar aquí. Mi intención es alcanzar el máximo nivel lo antes posible. Todo proyecto requiere tiempo, trabajo y dedicación. Quiero seguir ganando y mantengo intacta la ambición de conseguirlo. Espero que podamos lograr grandes cosas juntas".

Mapi León aterriza en Londres para aportar experiencia, liderazgo y jerarquía a un equipo que sigue dando pasos firmes para competir al máximo nivel del fútbol inglés y europeo.