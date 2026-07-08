Oficial: el London City ficha a Alexia Putellas

Ya es oficial. El London City Lionesses anunció este miércoles el fichaje de Alexia Putellas. La doble Balón de Oro inicia una nueva aventura en la Women's Super League después de catorce temporadas defendiendo la camiseta blaugrana y de convertirse en la futbolista más importante que ha vestido nunca los colores del Barça.

El club inglés confirmó la incorporación de la capitana de la selección española con un comunicado previo a la presentación oficial ante la prensa en el que presenta su llegada como el movimiento más importante de su historia. No es casualidad. Alexia aterriza como campeona del mundo, doble Balón de Oro y una de las futbolistas con el palmarés más impresionante del fútbol femenino, llamada a liderar un proyecto que aspira a irrumpir entre la élite europea en tiempo récord.

"Estoy muy ilusionada por comenzar este nuevo capítulo con el London City Lionesses", aseguró la catalana en sus primeras palabras como jugadora del conjunto londinense. Alexia explicó que le convencieron "la ambición del club y su firme compromiso con un proyecto independiente dedicado exclusivamente al fútbol femenino" y se mostró convencida de poder ayudar tanto dentro como fuera del terreno de juego. "Quiero competir por títulos y también contribuir al crecimiento del fútbol femenino y al desarrollo de las nuevas generaciones", añadió.

La propietaria del club -y del OL Lyonnes y Washington Spirit-, Michele Kang, tampoco escondió la dimensión del fichaje. La empresaria estadounidense calificó la incorporación de Alexia como "mucho más que un fichaje", al considerar que supone una declaración de intenciones del proyecto que está construyendo en Londres. Para Kang, la exbarcelonista representa el talento, la mentalidad ganadora y el liderazgo que pretende convertir al London City en una referencia internacional.

La operación confirma definitivamente el adiós de la gran leyenda del Barça. Después de levantar todos los títulos posibles como blaugrana, Alexia había decidido afrontar un nuevo reto deportivo, convencida de que había llegado el momento de salir de su zona de confort tras marcar una época en el club de su vida.

Gran proyecto en Londres

El destino elegido tampoco es casual. Como ha venido explicando SPORT durante las últimas semanas, el London City se ha convertido en el gran proyecto de Michele Kang dentro del grupo Kynisca y buena parte de su estructura deportiva tiene acento blaugrana. El exdirector deportivo del Barça femenino, Markel Zubizarreta, lidera la estrategia deportiva del grupo y en el club londinense ya trabajan varios profesionales que participaron en la construcción del mejor Barça de la historia.

Además, Alexia volverá a compartir vestuario con varias caras conocidas. En la plantilla ya figuran Jana Fernández, Lucía Corrales y María Pérez, mientras que la llegada de Mapi León está muy avanzada y podría hacerse oficial en los próximos días.

Con el anuncio del London City se cierra definitivamente una era en el Barça. La capitana se marcha dejando un legado irrepetible: más de una década liderando al equipo, dos Balones de Oro, tres Champions League y un papel fundamental en la transformación del club blaugrana en la gran referencia del fútbol femenino mundial. Ahora, ese liderazgo intentará trasladarlo a un proyecto que quiere discutir la hegemonía europea... precisamente inspirándose en el modelo que Alexia ayudó a construir en Barcelona.