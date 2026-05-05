FÚTBOL
Ya es oficial: el Gobierno anuncia cambios en La Quiniela para incluir al fútbol femenino
El Gobierno aprobará este martes la inclusión de la Liga F; un hito histórico que reportará beneficios a la competición
El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la incorporación de cuatro encuentros de la Liga F a la quiniela, una demanda histórica del fútbol femenino que por fin se materializará.
La histórica medida tendrá un gran impacto en la competición, tanto por el aumento de ingresos como por la mayor exposición que recibirá ante el público más fiel al fútbol.
Hasta ahora, este popular juego de apuestas solo contemplaba partidos de la Primera y Segunda División masculinas, pero desde la próxima temporada también incluirá duelos de la máxima categoría del fútbol femenino español.
Hoy damos un paso más para que la Liga F siga siendo una referencia internacional. El fútbol femenino entrará en la quiniela
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado la decisión en un mensaje publicado en la red social X: "Hoy damos un paso más para que la Liga F siga siendo una referencia internacional. El fútbol femenino entrará en la quiniela. Y sus clubes participarán en sus ingresos, como ya ocurre en la liga masculina".
"Profesionalizar el fútbol femenino es mucho más que una medida deportiva: es una apuesta por la igualdad dentro y fuera del campo. Sánchez ha señalado que la entrada del fútbol femenino en la quiniela permitirá que los clubes de la Liga F participen en el reparto de ingresos, del mismo modo que ya sucede con el fútbol masculino. También ha destacado que avanzar en la profesionalización del fútbol femenino va más allá del ámbito deportivo y supone un paso importante en materia de igualdad", añadió.
Ingresos estimados
La aprobación del Real Decreto pondrá fin a años de reclamaciones por parte del fútbol femenino, que hasta ahora había quedado al margen de forma estable en la quiniela.
Aunque no existen cifras oficiales, se calcula que los 16 clubes de la Liga F podrían repartirse alrededor del 15% de los ingresos destinados al fútbol profesional masculino y femenino.
La Liga F cuenta con reconocimiento como competición profesional desde la temporada 2022-23. Hasta la fecha solo se habían incorporado algunos partidos de manera puntual en la quiniela, pero a partir de la próxima campaña habrá cuatro encuentros femeninos cada semana.
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