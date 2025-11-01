Octubre de terror en el fútbol femenino: nueve cruzados y una alarma que no cesa

Nueve. Ese es el número de jugadoras que, solo en este mes de octubre, se han roto el ligamento cruzado anterior de la rodilla. Nueve futbolistas que dicen adiós a la temporada y que se suman a una lista que parece no tener fin.

La última, Michelle Agyemang (Arsenal, cedida al Brighton), cayó el día 28 en el amistoso entre Inglaterra y Australia. Antes que ella lo hicieron Sophie Román Haug (Liverpool), Maite Oroz (Tottenham), Manuela Zinsberger (Arsenal), Lena Oberdorf (Bayern), Marie Höbinger (Liverpool), Giovanna Hoffmann (Leipzig), Liana Joseph (Olympique de Lyon) y Jill Baijings (Aston Villa).

Nueve lesiones de cruzado en apenas cuatro semanas. Y no son casos aislados: Sarah Zadrazil, Julie Dufour o Taryn Torres también se rompieron en septiembre. Una epidemia silenciosa que golpea especialmente al fútbol femenino.

A todo ello se suman más lesiones de rodilla de este mismo mes: Salma Paralluelo (ligamento interno, de 8 a 10 semanas de baja), del Barça, Merle Frohms (ligamento cruzado posterior, tiempo de baja sin determinar), del Real Madrid, Ewa Pajor (ligamento posterolateral, de 4 a 6 semanas de baja), del Barça, y Trinity Rodman (ligamento interno, tiempo de baja también sin determinar), del Washington Spirit. Cuatro más que confirman una tendencia tan alarmante como recurrente.

Más de 500 desde 2022

Desde 2022, más de 500 futbolistas profesionales han sufrido esta temida lesión. Entre ellas, nombres tan ilustres como Alexia Putellas, Jana Fernàndez, Cata Coll, Sam Kerr, Vivianne Miedema, Beth Mead, Jill Roord, Leah Williamson, Caroline Weir, Janine Beckie, Delphine Cascarino, Marie-Antoinette Katoto, Christen Press o Catarina Macario.

Solo en el último Mundial (2023), entre 25 y 30 jugadoras —una plantilla entera— no pudieron participar por haberse roto el cruzado. La magnitud del problema trasciende cualquier frontera.

Leah Williamson se perdió el Mundial de 2023 por una rotura del LCA / Getty Images

Una cuestión de género (y de ciencia)

En diciembre de 2023, la UEFA creó un panel de expertos en salud femenina para estudiar el fenómeno. “Hace 20 años que sabemos que hay una tasa más alta de roturas de cruzado en mujeres y niñas”, explicaba la doctora Kate Jackson, especialista en medicina deportiva. “Hay un factor de género que aún no comprendemos del todo”.

Los estudios indican que las mujeres tienen seis veces más riesgo de lesionarse el cruzado que los hombres, y son un 25% menos propensas a regresar completamente al mismo nivel competitivo. FIFPRO, sindicato mundial de futbolistas, añade otras causas: mayor carga de partidos, viajes y descanso insuficiente. “Tiene sentido —dicen—, pero reconocerlo solo es el primer paso”. Y también hay un componente genético.

Por su parte, la FIFA ha financiado un estudio en la Universidad de Kingston (Londres) para analizar si las fluctuaciones hormonales durante el ciclo menstrual pueden influir en el riesgo de rotura. La investigación, iniciada en mayo, busca correlaciones entre fases del ciclo, fatiga y predisposición a la lesión.

Escuchar a las protagonistas

El 11 de junio de 2025, la UEFA lanzó el proyecto “Give the Voice Back”, que invita a futbolistas lesionadas del cruzado a compartir su experiencia. Con el apoyo de Beth Mead y Robert Pirès, el objetivo es recopilar testimonios para entender mejor el contexto de cada lesión y mejorar la prevención. “Tu historia puede ser clave para proteger a la próxima generación”, defiende el programa.

Alexia Putellas se rompió el cruzado antes de la Eurocopa de 2022 / AFP

Esta misma semana, la croata Ana Maria Markovic, jugadora del Brooklyn FC, se pronunció en sus redes sociales con un mensaje claro y contundente: “En 2023 vimos una ola de lesiones de cruzado en el fútbol femenino, y yo fui una de ellas. Ahora la historia se repite. Cuento veinte jugadoras con lesiones de rodilla solo este mes. Más de 160 futbolistas se han roto el cruzado este año. No es una coincidencia, es una llamada de atención. Nuestros cuerpos son diferentes y el mundo del deporte debe adaptarse. Esto no es normal. No puede seguir siéndolo”.

“Hemos copiado la manera de entrenar al fútbol masculino”

Una de las voces más autorizadas en este debate es Nadia Nadim, futbolista y médica, que sufrió esta lesión en 2022. En una entrevista con SPORT, ya advertía hace dos años del riesgo de ignorar las diferencias fisiológicas:

“El fútbol femenino ha alcanzado un nivel súper profesional, con más entrenamientos y exigencia. Pero hemos copiado la manera de entrenar al fútbol masculino. Hay que tener en cuenta factores como el ciclo menstrual: hay cinco o seis días cada mes en los que estás más débil. La biología de la mujer es diferente. Es como tener un Fiat y pedirle que corra como un coche de carreras: si no adaptas el vehículo, no aguantará. Hay que diseñar programas específicos para nosotras”.

Un grito que pide acción

Las cifras, los estudios y los testimonios dibujan un mismo escenario: el fútbol femenino está pagando el precio de un desarrollo rápido pero desigual. La profesionalización ha llegado antes que la adaptación.

Más partidos, más intensidad, más exigencia… pero el mismo modelo físico y médico que en los hombres. La ciencia ya lo está señalando: el cuerpo femenino necesita respuestas propias, y el fútbol —desde los clubes hasta las federaciones— tiene la responsabilidad de encontrarlas.

Porque cada vez que una jugadora cae al suelo, el eco de su lesión resuena mucho más allá del campo. Es el grito de un deporte que pide, de una vez por todas, que escuchar sea también una forma de cuidar