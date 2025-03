La nueva dimensión del fútbol femenino

El fútbol femenino ha entrado en una nueva dimensión –por fin-. Hasta un ciego lo está viendo. Durante los últimos años, este deporte ha estado experimentando una clara y objetiva mejoría como consecuencia de su profesionalización. Una fórmula directamente proporcional: a mayor inversión, mayor nivel sobre el terreno de juego. Así de simple. Los estamentos institucionales, clubes y patrocinadores parecen haber abierto los ojos para apostar verdaderamente por el fútbol femenino.

Aquí, el camino lo ha marcado el FC Barcelona desde 2015, dando un salto de gigante respecto al resto de clubes y permitiendo que todas sus jugadoras pudiesen vivir exclusivamente del fútbol. El club catalán lleva años recogiendo los frutos de lo que sembró hace décadas. Pioneros en la apuesta por el fútbol femenino, les ha permitido convertirse en una de las principales potencias mundiales de este deporte.

A nivel europeo, países como Francia o Alemania habían tomado ventaja, pero tal y como dijo la capitana Alexia Putellas después de caer contra el Wolfsburgo en la semifinal de la Champions de 2020: “Ya no hay distancia”. En la Liga F, no obstante, el Barça no tiene rival que le haga sombra en la actualidad. Años atrás, las culés se tuteaban con Atlético de Madrid, Athletic Club, Levante o, incluso, RCD Espanyol. Ahora, el único que puede seguir mínimamente la estela de las catalanas es el Real Madrid –nacido en 2020-, pero a años luz del Barcelona.

El FC Barcelona fue el campeón de la última Champions femenina / EFE

Por ello, el único aliciente para las blaugranas en competiciones nacionales es el de pulverizar sus propios récords de imbatibilidad, goles anotados u otros registros. El objetivo, por lo tanto, no es otro que el de seguir dominando en Europa hasta que el resto de clubes a nivel nacional no aprieten el acelerador para atraparlas.

Una dinámica que se repite en el resto de grandes ligas. El Chelsea es el claro dominador de la Women’s Super League, perseguido por el Manchester City, Manchester United y Arsenal a algunos peldaños de distancia. En Francia nadie consigue toserle al Olympique de Lyon: ni el PSG ni el Paris FCF; mientras que en Alemania el título lo alternan Wolfsburgo y Bayern de Múnich. En Italia, donde el nivel está más inferiormente repartido, la Roma se ha impuesto en los últimos años a la Juventus.

Las cifras

Un claro indicador de la potenciación del fútbol femenino es su inversión en el mercado de fichajes. Para hacernos una idea, el primer traspaso con dinero de por medio en el fútbol español lo protagonizaron el FC Barcelona y el Atlético de Madrid en el verano de 2017: Mapi León puso rumbo a la capital catalana a cambio de 50.000€. Siete temporadas después, este movimiento sigue siendo el séptimo más elevado de la Liga F. Los dos más costosos los ha realizado el Barça este verano, fichando a Kika Nazareth del Benfica y a Ewa Pajor procedente del Wolfsburgo, a cambio de 650.000€ y 500.000€, respectivamente. Estas dos incorporaciones han provocado que haya sido el año con una inversión más elevada.

Los fichajes más caros del fútbol femenino en España / SPORT

De hecho, las cinco principales ligas europeas han realizado este verano su mayor inversión en fichajes, siendo la Super League inglesa la que lidera este ránking rozando los cuatro millones de euros. Las cifras en el resto de países son mucho más modestas, sobre todo en la Serie A italiana.

En cambio, la National Women’s Soccer League de los Estados Unidos está en otra realidad. Este año ha movido más de ocho millones de euros entre ingresos y gastos en el mercado de fichajes. Evidentemente, cifras que están a años luz de lo que mueve el fútbol masculino, pero que denota la apuesta del país norteamericano con relación a este deporte.

Los fichajes TOP

En la historia del fútbol femenino tan solo ha habido una futbolista que haya superado la barrera del millón. Este año, la californiana Naomi Girma puso rumbo al Chelsea desde el San Diego Wave de la NWSL a cambio de 1.070.000€. Anteriormente, el récord lo ostentaba la zambiana Racheal Kundananji, que fue traspasado del Madrid CFF al Bay FC por 805.000€.

De hecho, para dar un mayor contexto a la situación actual del fútbol femenino, este mismo verano se han realizado cinco de los fichajes más caros de la historia: además de las mencionadas Naomi Girma, Kika Nazareth y Ewa Pajor; también encontramos a Keira Walsh y Lema Oberdorf. La inglesa regresó a la Super League y dejó 550.000€ en las arcas del Barça para fichar por el Chelsea. La alemana, por su parte, se mantuvo en su país natal para cambiar el Wolfsburgo por el Bayern de Múnich a cambio de 400.000€.

Valores de mercado

Todos estos movimientos hacen que las ligas y clubes que más y mejor se refuercen, incrementen sus valores de mercado. Según los datos facilitados por el portal ‘Soccedonna’ –la hermana de ‘Transfermarkt’ en relación al fútbol femenino-, la Super League inglesa tiene un valor de 25.780.000€ entre, tan solo, sus 12 clubes, cuatro de los cuales están entre los diez más valorados del mundo. La Liga F ocupa la segunda posición con un valor de 22.660.000€, aunque contando los 16 equipos que compiten en ella. Por detrás, la liga de los Estados Unidos, Alemania, Francia, Italia… Incluso la segunda división inglesa (1.955.00€) tiene un valor superior a la de la portuguesa (1.230.000€), que cierra el top 10.

Los fichajes más caros de la historia del fútbol femenino / SPORT

Si en vez de poner el foco en las ligas, apuntamos a los clubes, el FC Barcelona es el líder de esta clasificación, cuyo valor de plantilla está cifrado en 5.910.000€, superando al Chelsea (5.120.000€) y al Olympique de Lyon (4.655.000€). Para encontrar a otro equipo de la Liga F tenemos que desplazarnos hasta la séptima posición, donde encontramos al Real Madrid, cuyo valor de plantilla es de 3.530.000€.

De hecho, el monopolio del Barça en su liga es tan superior que las diez futbolistas con un mayor valor de mercado, según ‘Soccerdonna’, de la Liga F son del Barça. Seis de ellas, además, se encuentran entre las más cotizadas del mundo entero. Aitana Bonmatí lidera ambas clasificaciones (800.000€), por delante de su compañera Caroline Graham Hansen (650.000€) y de la jugadora del Chelsea Naomi Girma (575.000€). Alexia Putellas, en cuarta posición, (500.000€), Patri Guijarro, quinta, (475.000€), junto a Salma Paralluelo y Ewa Pajor, ambas empatadas en la séptima posición (400.000€) también se incluyen entre las diez futbolistas con mayor valor de mercado.

Inversión = Éxito

¿Y cómo se traduce en títulos? Lo cierto es que, si miramos los últimos años, hay una estrecha relación entre la inversión en el mercado de fichajes y los últimos campeones. Cuatro de los equipos con mayor valor de mercado han alzado, al menos, en una ocasión la Women’s Champions League, el trofeo más ansiado por todos los clubes europeos: Olympique de Lyon (8), FC Barcelona (3), Wolfsburgo (2) y Arsenal (1).

El conjunto ‘gunner’, de hecho, es el equipo más laureado de la historia del fútbol femenino con 51 títulos, entre los que destacan 15 ligas. Le sigue el Olympique de Lyon (38), con una larga hegemonía en Francia, y el FC Barcelona (27). Las blaugranas, además de las tres Champions mencionadas, también han ganado diez copas, nueve ligas y cinco supercopas; así como diez Copas Catalunya y una Copa Generalitat.

Queda claro, por lo tanto, que aquellos clubes que realizan una mayor inversión en sus equipos de fútbol femenino, más opciones tienen de acabar alzando títulos a final de temporada. Todo un círculo virtuoso. Es una obviedad que el fútbol femenino está dando pasos de gigante temporada tras temporada, como también es cierto que tan solo están siendo los primeros avances hacia la equidad de género en este terreno, como en tantos otros de la sociedad. Que siga rodando el balón.