Noelia Ramos, la guardiana del Tenerife que desafía a los gigantes

En una Liga F dominada por grandes nombres y plantillas poderosas, pocas futbolistas han irrumpido este curso con tanta autoridad como Noelia Ramos. La portera del Costa Adeje Tenerife, nacida en La Laguna en 1999, se ha convertido en una de las figuras más determinantes del campeonato. Y lo ha hecho desde el silencio, la humildad y unas cifras que la colocan entre las mejores guardametas de Europa.

Su temporada roza la excelencia: solo cuatro goles encajados, la segunda mejor marca del torneo —únicamente superada por Cata Coll, con dos—, y un promedio de 0,57 tantos por encuentro. En los siete partidos que ha disputado como titular, no ha perdido ni uno: cuatro victorias y tres empates, con el añadido de cuatro porterías a cero. Todo, sustentado por un impresionante 77,8% de acierto en paradas, muy por encima de porteras de clubs potentes como Van Domselaar, Repohl o Nnadozie.

Su temporada es un manual de fiabilidad. Firmó actuaciones decisivas en campos grandes: paró un penalti a Sara Däbritz en Valdebebas, garantizando un 0-0 histórico ante el Real Madrid, y sostuvo a su equipo con cuatro intervenciones clave en un 2-1 contra el Atlético. El Tenerife, de hecho, no ha perdido un solo partido con ella en portería. Y sus números en acciones de riesgo rozan la perfección: 100% de efectividad en las salidas. Una garantía total bajo palos.

La historia de una luchadora nata

Lo extraordinario es que Noelia no debería haber sido futbolista. Al menos, eso dijeron los médicos. La guardameta nació con un grave problema cardíaco: un doble arco aórtico, una malformación que le impedía respirar correctamente. Con apenas cinco meses de vida tuvo que ser operada a corazón abierto para salvarla. Los doctores fueron claros: no podría practicar deporte de alta intensidad. Pero ella, como siempre, decidió contradecir cualquier pronóstico.

Aun así, no pudo empezar a jugar hasta los seis años. Y curiosamente, lo hizo como delantera. Su hermana Natalia, compañera de equipo, lo recordaba: “Le encantaba cómo se tiraban los porteros”. A los 11, se acercó a su padre y le dijo: “Papá, yo quiero volar como los porteros”. Ese fue el inicio de una carrera que la llevaría a debutar en Primera con solo 16 años, compartir vestuario profesional con su hermana y marcharse a vivir su primera aventura lejos de casa con 17, en el Levante. Después llegaría el Sevilla y, en 2021, el regreso a su isla, al Costa Adeje Tenerife, donde hoy es ídolo y pilar del proyecto deportivo.

Una trayectoria llena de éxitos

Su palmarés en categorías inferiores es espectacular: campeona de Europa Sub-17, medalla de bronce en el Mundial Sub-17 de 2016, Guante de Oro en el Mundial Sub-17, campeona de Europa Sub-19, subcampeona del mundo Sub-20… la portera canaria fue una de las grandes promesas de su generación, y esta temporada está confirmando todo aquello que apuntaba cuando era adolescente.

El desafío del Johan Cruyf

Este sábado, Noelia llega al Johan Cruyff en su mejor versión, lista para enfrentarse a un Barça herido por las bajas pero siempre dominante. El Tenerife es el mejor visitante de la Liga y una de las grandes revelaciones del curso. Y si sueña con puntuar en el feudo blaugrana, todo pasa por ella.

La guardiana tinerfeña, la que “nació guerrera y morirá guerrera”, se planta ante el mayor escaparate de la temporada como lo ha hecho siempre: con valentía, reflejos felinos y la convicción de quien ha superado retos mucho más difíciles que detener un penalti o defender un marcador. En el fútbol, hay muros que parecen imposibles de superar. Y ahora mismo, Noelia Ramos es uno de ellos