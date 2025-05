Nerea Nevado: "El partido contra el Barça en San Mamés nos marcó el camino"

Nerea Nevado (Santurtzi, 27 de abril de 2001) firmó su primer contrato con el Athletic, el club de su vida, con el bolígrafo de la comunión que llevaba su madre en el bolso para ocasiones especiales. “El amor de madre…”, dice. Aunque en ese momento, cuando lo sacó delante del presidente, le dio mucha vergüenza.

Ese bolígrafo iba acompañado de un mensaje: “Solo tú podrás escribir la mejor historia. Piensa que no hay sueños imposibles, simplemente no tengas miedo a ser feliz”.

La lateral vasca, que atiende a SPORT antes del último partido de Liga contra el Barça, en el Johan Cruyff, cumplió ese sueño de niña. Es ahora una de las capitanas del ‘Baby Athletic’ que se ha quedado a las puertas de entrar en puestos europeos y una de las jóvenes futbolistas más pretendidas del panorama.

¿Qué valoración haces de la temporada?

Después de la gran campaña que hicimos el año pasado, nuestro objetivo este año era mejorarla. Sabíamos que era complicado, pero creo que han salido bien las cosas. Aunque no nos hayamos metido en Champions, creo que la cuarta plaza también es señal de haber hecho un temporadón.

Después de haber sido reconocida como jugadora revelación, ¿cómo has gestionado esa carga mental o presión para mantenerte y mejorar este curso?

Sí, el año pasado se reconoció así mi trabajo. Hicimos una gran temporada con el equipo, como decía, y las estadísticas a nivel personal fueron muy buenas. Este año he intentado subir un poco la línea. Está claro que no todas las temporadas son iguales. Creo que he ido de menos a más y ahora me encuentro mucho mejor, y esto también se refleja en las estadísticas. Y voy a intentar seguir en esta línea.

Dices que has ido de menos a más. ¿Cómo has vivido esta evolución y esta mejora?

Al final ese reconocimiento sí que te pone un poco de presión. Que las presiones también son buenas, ¿eh? Porque, joder, un premio así siendo tan joven… Hay que valorarlo. Pero sí que se nota la presión que me ponía a mí misma de tener que hacerlo bien, de tener que estar igual y no bajar. A mí me gusta la autoexigencia, pero es verdad que a veces te puede jugar malas pasadas, por los nervios. Y es importante saber gestionarlo desde joven. Yo creo que he sabido hacerlo bien. Mi objetivo es seguir en esa dinámica, mejorar, escuchar a la gente que tengo al lado, a mis agentes de Leaderbrock, sobre todo, que me han ayudado un montón este año.

Más allá de tus agentes, ¿en quién te apoyas cuando necesitas escuchar algún consejo?

En mi familia, sobre todo, que siempre me apoya y me dice lo que puedo mejorar. También en mis amigos, que ven los partidos. En la agencia en la que estoy, que son los mejores. Y en compañeras, que siempre te dicen algo que te ayuda a mejorar. A mí me gusta mucho escuchar.

Hablando de la autoexigencia, me han chivado que aunque el equipo gane, si tú no estás cien por cien satisfecha con tu partido, no te vas contenta a casa.

Me cuesta, me cuesta. Aunque hayamos ganado, yo siempre intento hacer una valoración individual del partido, también. El fútbol es un deporte colectivo, pero también un conjunto de las actuaciones individuales de cada una. Y yo siempre intento ver qué he hecho bien y qué he hecho mal para seguir mejorando. Le doy bastantes vueltas en casa, pensando ya en que empiece la semana. Y me exijo mucho, con trabajo físico individual con un preparador un día a la semana.

Aunque le des muchas vueltas a tus actuaciones, ¿sabes disfrutar de los momentos?

Sí, aunque también me cuesta un poco desconectar. Es como que quiero que llegue ya el siguiente partido, porque igual en ese no he hecho lo que me había propuesto. Y en este sentido me cuesta, tengo que aprender a gestionarlo y soy consciente de ello, aunque pienso que esa exigencia es buena tenerla.

¿Y cómo desconectas? ¿Carretera y música con tu furgo?

¡Sí! Me gusta mucho. Es mi manera de desconectar: coger la furgo, irme por ahí, escuchar música. Me pongo Rels B o música en inglés. A mí la furgo me da mucho, porque no pienso en nada, no pienso en el fútbol. Además no uso el móvil y eso también me ayuda a desconectar.

Volviendo a la pelota, tu abuelo no pudo jugar en el Athletic, porque era de Santander. ¿Qué significa para ti poder cumplir también su sueño?

Es un orgullo. Ojalá mi abuelo lo hubiese visto y ojalá hubiese podido jugar él también en el Athletic, seguro que algo he sacado de él, algo de la familia me habré llevado.

¿Se acostumbra, una, a jugar en todo un San Mamés?

Es precioso, ¿eh? La primera vez que salté al campo, se me cayó una lagrimilla. Jugar en La Catedral es algo increíble, porque soy muy del Athletic y he sentido siempre los colores. Muchas veces le cedo las entradas a mi hermano, que también es muy athletizale y está en una edad que lo disfruta mucho. Cada vez jugamos más allí, cada vez viene más gente. Y es un orgullo ver que el club está haciendo las cosas bien. Ojalá pudiésemos jugar ahí siempre.

Al final el fútbol es una profesión, pero me imagino que para ti es una suerte poder defender los colores que sientes desde niña.

Claro. Yo me acuerdo que de pequeña, cuando jugaba en el Santurtzi, le decía a mi madre: “Que no, que yo quiero jugar en el Athletic”. Y me decía: “Pero que no puede ser. Que yo no te puedo apuntar allí, que allí te llaman, no te apuntas”. De pequeña no lo entiendes. Y cuando me llamaron para ficharme, ya puedes imaginarte la reacción en casa. Mi padre daba saltos de alegría. Y yo era muy pequeña y en cada torneo que iba me volvía loca. Así que sí, es una suerte, pero la suerte va acompañada de trabajo.

Nerea Nevado de pequeña / Athletic

Ahora el Athletic te ha renovado por un año más, por esa cláusula. En clave futuro, ¿te ves jugando la Champions a corto plazo?

Al final, todas las jugadoras tenemos nuestros objetivos. Ojalá jugar la Champions, es el sueño de todas. Ojalá.

¿Y con la selección absoluta?

Siempre digo que si tiene que llegar, llegará. Yo sigo trabajando, exigiéndome, tratando de ser un poco mejor cada día, cuidando mi alimentación, mi descanso. No tengo prisa. Si lo haces bien con el club, hay más posibilidades de que llegue la oportunidad. Pero el trabajo del día a día te va dando esos frutos que al final te pueden hacer llegar a la selección y jugar con las mejores.

Mañana cerráis la temporada en casa del campeón. ¿Cómo se ve el éxito del Barça desde fuera?

Está claro que son las favoritas cada año, porque llevan haciendo las cosas muy bien desde hace tiempo. Por algo han ganado seis ligas consecutivas. Y verlas jugar te hace aprender. El año pasado allí nos ganaron 7-0, si no recuerdo mal. Pero este año en San Mamés se lo pusimos difícil, nos marcaron los dos goles en el añadido. De hecho, creo que es el mejor partido que hemos hecho esta temporada. Y aunque sea la última jornada y ninguno de los dos equipos nos jugamos nada, vamos a ir a ganar. A que ellas celebren la fiesta, pero que la celebren sin la victoria [risas].

Hace un par de semanas, Ana Junyent dijo algo como que este Barça ya es más ‘ganable’. ¿Tú lo ves así?

Bueno, en nuestro caso, creo que todas tenemos la sensación de que en San Mamés les plantamos cara y de que les costó ganarnos. Y que nos ganaron al final por detalles, por la calidad que tienen sus jugadoras. Hicimos un buen partido y es el partido que tenemos que tomar como referencia. Nos sirvió para aprender, nos marcó el camino a seguir.

En ese partido en San Mamés nos diste un susto con la rodilla y Alexia fue enseguida a consolarte. ¿Te sorprendió?

No, pero ese detalle dijo mucho de ella. Creo que empatizó conmigo por la lesión que ella había sufrido, porque podía tener algo parecido. Por suerte no fue nada. Pero que se acercase donde estaba yo, me preguntase qué tal estaba y me dijese que tranquila, que no iba a ser nada, me dio mucha calma. Que lo haga una de las mejores jugadoras del mundo dice mucho de cómo es ella y de sus valores, como persona y como jugadora.

Por tu posición, a ti te toca defender a Graham, Aitana, Salma, Ona… ¿Cómo es enfrentarse a ellas?

Son las mejores jugadoras a las que me puedo enfrentar. Graham es espectacular y es la más difícil de defender de la Liga. Pero a mí me gusta ese reto, porque hace exigirme al máximo, sacar lo mejor de mí y ver que puede competir contra ellas. Y esto es lo que me hace crecer.

Ahora que se habla mucho de la competitividad en la Liga española, en comparación con la inglesa, ¿tú cómo lo ves? Porque se ha decidido todo en la penúltima jornada.

Creo que va creciendo. Cualquier equipo de la Liga te puede ganar y eso se está viendo. El Madrid está un poco más cerca del Barça, nosotras hemos tenido muy cerca al Atlético… Y creo que están haciendo las cosas bien. Es lo que queremos, crear esa competitividad aquí y que cada año siga subiendo, para que haya más expectación y aumente, también, el nivel de los equipos.

De niña soñabas con ser como Aduriz o Ronaldinho. Pero cuando empezaste ya a jugar en el fútbol profesional, ¿en quién te fijabas más?

Creo que todas o casi todas nos hemos fijado en Alexia o en Aitana, en las mejores jugadoras del mundo. Es un espectáculo verlas. También he jugado con Cata, Jana, Pina… Y ver ahora cómo están creciendo y el trabajo que están haciendo es muy bonito