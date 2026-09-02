Natalia Escot recibe dos premios tras su gran temporada con el Barça B

Natalia Escot fue una de las protagonistas de la V edición de los Premios AFE, celebrada este martes, en una gala en la que la exdelantera del FC Barcelona recibió dos reconocimientos por su gran temporada 2025/26. La atacante catalana, que este verano puso fin a su etapa como blaugrana para incorporarse al Espanyol, recogió el premio como máxima goleadora de Primera Federación y también fue reconocida por su condición de campeona de Europa Sub-19 con la selección española.

Escot fue una de las grandes referencias ofensivas del Barça B durante el pasado curso y terminó la competición como máxima goleadora de Primera Federación con 16 tantos en 25 partidos. Sus cifras contribuyeron a la gran temporada del filial blaugrana, que acabó proclamándose campeón de la categoría. La delantera también tuvo protagonismo con las categorías inferiores de la selección española. Este verano formó parte del equipo Sub-19 que se proclamó campeón de Europa, un éxito que permitió a varias futbolistas vinculadas al Barça recibir también un reconocimiento durante la gala de la AFE.

Los premios llegan después de que este verano Escot dejara el Barça para fichar por el Espanyol. La futbolista de Terrassa no alcanzó un acuerdo para renovar su contrato con la entidad blaugrana y decidió emprender una nueva etapa en el fútbol profesional.

Ainoa Gómez, también reconocida

La gala también tuvo presencia blaugen otros premios. Ainoa Gómez, centrocampista del Barça que esta temporada jugará cedida en el Deportivo Abanca, fue reconocida como una de las mejores futbolistas de Primera Federación FUTFEM de la pasada temporada.

La canterana compartió el galardón con Aixa Salvador, del Villarreal, después de completar un curso en el que también tuvo la oportunidad de debutar con el primer equipo blaugrana. Ainoa puso rumbo este verano al Deportivo Abanca en busca de minutos y experiencia en la Liga F, siguiendo la estrategia del Barça con algunas de sus jóvenes promesas. El club mantiene la confianza en su progresión y renovó su contrato hasta 2029 antes de concretar la cesión.