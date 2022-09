Natalia Arroyo: “Su movilidad arriba nos ha triturado"

El Bayern se impuso a la Real 3-1 y dejó a las donostiarras fuera de la Champions League "No estábamos en ritmo a nivel técnico y estábamos mal posicionadas", analizó la entrenadora

Natalia Arroyo, entrenadora de la Real Sociedad, lamentó la forma en la que su equipo entró al partido y que al final terminó siendo decisiva para que el Bayern de Munich sentenciara la eliminatoria antes del descanso y lograra su clasificación para la fase de grupos de la Liga de Campeones en un duelo en el que “su movilidad arriba" las "ha triturado".

“No sé si Europa pide otra cosa, pero la verdad es que hemos entrado mal. No ha habido forma de agarrarse al partido. No estábamos en ritmo a nivel técnico y estábamos mal posicionadas. Quizás no hemos sabido entender que había que guardarse un poquito y esperar”, reconoció la entrenadora catalana, que también hizo algo de autocrítica: “Igual, desde la dirección también hemos sido ingenuos creyendo que estábamos más cerca de lo que estábamos”.

En cualquier caso, no todo fue malo. De hecho, el entrenador del Bayern de Munich, Alexander Straus, felicitó a la Real.

“Agradezco mucho sus palabras”, señaló Arroyo, que entre los méritos de su equipo destacó que hayan sido capaces de provocar que el conjunto alemán “haya renunciado al sistema de tres centrales para cargar el centro del campo". "Ahí les hicimos daño en Anoeta y han ajustado”, dijo.

“Una vez que nos hemos asentado en el partido, hemos llevado al Bayern a un ritmo que no tiene”, precisó, e indicó: “Su movilidad arriba nos ha triturado".