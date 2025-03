Las mujeres que no se conformaron: cómo abrir camino en el mundo del fútbol

El fútbol es y será siempre un reflejo de la sociedad. Tenemos referentes femeninos que a lo largo de los años han luchado por la igualdad y por los derechos de las mujeres. Clara Campoamor luchó por el sufragio femenino. Concepción Arenal por el acceso al trabajo y a la educación de las mujeres, al igual que Emilia Pardo Bazán. La lista es extensa. Sus contiendas fueron largas, su intención valiente y su meta, a la vez, una responsabilidad hacia todas las mujeres que gracias a ellas encontrarían un mundo más justo, equitativo y estimulante.

Ellas fueron las primeras en abrir camino. En derecho, educación y literatura. En el mundo del deporte también hay mujeres que han roto techos. Alexia Putellas se ha convertido en un referente. Ha representado la culminación de años de lucha en un ámbito tradicionalmente machista, enseñando que hay cabida para la mujer en los terrenos de juego. Pero la lucha no se ha detenido, porque aún hay trabajo por hacer. Aún hay falta de modelos y roles casi inconcebibles por falta de referencias.

Samantha Tormo, entrenadora de fútbol

Samantha es un oasis en el desierto. El primer caso que se acerca a la élite del mundo del futbol de una mujer a las riendas del banquillo de un equipo masculino. Actualmente existen 42 clubes que componen el futbol profesional. Entre esos clubes hay alrededor de 200 equipos, todos entrenados por hombres. Menos uno.

Samanta Tormo, entrenadora del Tenerife Fundación Juvenil / INSTAGRAM

Samantha comenzó jugando en el Colegio Alemán. "¿Sabes que así se llamaba el Valencia CF Femenino?". Pasó por el Manises hasta vestir la camiseta del filial del Levante UD en la temporada 2009/10, reforzando el primer equipo y compartiendo vestuario con Montse Tomé, Ruth García o Esther González. Ese año tubo que tomar una decisión: estudiar o jugar. "En cuanto a las facilidades hay situaciones objetivas: yo dejé la primera división femenina para estudiar. Un jugador de 3 RFEF va a poder jugar, estudiar y sacarse una titulación de entrenador. Una jugadora, hace diez años, recibía una ayuda de 150€ y tenía que trabajar, estudiar y no le quedaba tiempo para sacarse ninguna titulación. Eso es una puerta cerrada a oportunidades. Hay que buscar un camino para facilitarlo. Hoy en día es difícil encontrar entrenadoras, pero no imposible".

En 2013 se sacó el título de entrenadora y comienzó a dirigir al prebejamín del UD Coromoto. Tres años después el Tenerife la incorporó como asistente de Cristo Marrero en el Juvenil B y A. En su quinto año le ofrecieron ser la primera entrenadora en el Juvenil B.

Una dimensión desconocida

"No me lo esperaba. De golpe me convertí en la primera mujer que ejercía de entrenadora a ese nivel. Vinieron los medios de comunicación y vi la dimensión que tenía esa decisión. Sentí una responsabilidad enorme. No me permitía ni estar de bajón porque quería mantener el puesto para seguir abriendo caminos y ser visible. Yo había intentado tener referentes pero no encontraba a nadie. Tenía que tirar del carro y hacer lo posible para que las que vengan detrás no lo pasen igual que yo".

Como entrenadora consigue un ascenso y, en las siguientes temporadas, dejar al equipo entre los 3 primeros de la clasificación. Aun así, en varias ocasiones se ha sentido juzgada. "No me miran con los mismos ojos que a otros compañeros hombres. Las mujeres tenemos que ser perfectas. Nada puede salir mal. Tengo la sensación de tener que demostrar más, de hacerme ver, de tener voz. No por parte de la gente a la que entreno. Ellos solo quieren que quien los entrene les haga mejores".

Talento no nos falta, faltan oportunidades Samantha Tormo

Hace dos años fue madre. "Pensé que me iban a echar y que era un problema, pero el club se portó genial. Aun así volví a las 9 semanas de dar a luz para no desaparecer. Pero volví poco a poco y con más seguridad y fuerza que nunca". "Siento que tengo nivel para estar en Segunda División, pero evidentemente necesitaría un proceso. Lo haría con responsabilidad, porque puede ser algo importante para la evolución de la mujer en este deporte. Talento no nos falta; faltan oportunidades.

Alba Oliveros, narradora

Alba Oliveros trabajaba en la panadería de su padre con la radio de fondo. Veía los partidos en abierto con él o su abuelo los sábados por la noche en algún bar. Estudió periodismo y un máster sin imaginar que terminaría convirtiéndose en la primera mujer en narrar de forma regular los partidos de la Primera División de España. "No tenía esa vocación porque era inaccesible. La fui adquiriendo a medida que iba locutando resúmenes, siguiendo el "Minuto a Minuto" de los partidos. Me gustaba más que presentar o hacer reportajes. Un día en redacción escuchamos que buscaban narradores para partidos de Segunda División. Me lancé a la piscina. Dos meses más tarde ese partido pasó un casting de LaLiga".

Alba Oliveros, narradora de LaLiga / Hara Amorós

Ha recibido críticas, especialmente por redes sociales. Pero la realidad es que ha afrontado con valentía un reto para el que más que faltarle experiencia, le habían faltado oportunidades. "Nunca había narrado algo antes ni siquiera para practicar. Viendo la televisión le daba al mute e intentaba narrar. Hacer un partido de segunda para mí era imponente. Quería estar a la altura y no sabía como lo iba a hacer hasta que lo narrara. El ensayo fue ese partido. En directo. No me había probado antes. Daba vértigo. Sobre todo porque no había mujeres narrando a ese nivel. Daba miedo pensar como iba a encajar la gente el escuchar una voz femenina."

Hay que pelear por lo que queramos. En algún momento también tendrán que ser trabajos de mujeres Alba Oliveros

"Me he sentido muy respaldada por la profesión. Desde fuera, mi percepción, es que como mujer tengo que demostrar mucho más. Que se me mira más con lupa, se me pone más presión. Y aún estoy en proceso de aprendizaje. He tenido mucho feedback de mujeres que sienten que estamos allanando el camino. Y gente más joven que se plantea qué camino seguir y agradece que haya alguien en quien fijarse y que esté rompiendo ese techo. Somos igual de válidas para todo. Con nuestros registros y habilidades. Hay que pelear por lo que queramos. En algún momento también tendrán que ser trabajos de mujeres".

Marta Huerta de Aza, árbitra internacional

Marta Huerta de Aza es la primera española en arbitrar en el futbol profesional masculino como árbitra principal. Y la primera de muchos logros en una profesión donde no había precedentes femeninos.

Como nuestras otras protagonistas no ha tenido un referente ni una vocación desde inicio. "Yo siempre he querido estar vinculada al deporte. Cuando empecé en el arbitraje fue un poco por probar. No es que mi vocación fuese ser árbitra. En mi familia el fútbol ni se veía. Se ponía porque me gusta a mí", afirmaba en el Partidazo de la Cope.

Marta Huerta de Aza, durante el partido / MATT TURNER

Comenzó a arbitrar con 15 años y se convirtió en internacional con 26. Estuvo en 2017, cuando la Primera División femenina del fútbol pasó a estar exclusivamente dirigida por mujeres y ha sido la encargada de arbitrar numerosas finales, tanto de Copa de la Reina (2018) como de la Supercopa de España (2020, 2022).

La apuesta desde las instituciones por el arbitraje femenino ha sido clave. “Se ha visto una evolución brutal. Se nota que la Federación y el Comité de Árbitros están trabajando en proyectar la calidad que hay en el arbitraje femenino”, sentenció la colegiada en una entrevista con la RFEF, justo después de ser madre en 2021.

En 2023 siguió haciendo historia al convertirse en la primera española en dirigir una Eurocopa femenina y un mundial tras participar en el de Australia y Nueva Zelanda. El pasado 2024 recibió incrédula la noticia del siguiente paso: ser la primera árbitra principal en la historia de Segunda división del fútbol español. "Vamos primero a la Segunda División que ya es algo que no me lo esperaba y que todavía no he asimilado. Vamos a dejar la Primera División, que está todavía muy lejos, y a disfrutar de esta Segunda, que es casi una Primera, porque con los equipos que tenemos...", declaraba en La Tribu.

Marta vive con naturalidad sus progresos. Desde el esfuerzo y el trabajo sigue preparándose para aprovechar las oportunidades que se le cruzan por el camino, para seguir allanando el paso y normalizando la figura de una mujer con silbato en los campos de fútbol profesional.

Marián Mouriño, presidenta del RC Celta de Vigo

Marián Mouriño es la única presidenta española y propietaria de un club de futbol de Primera División. El Valencia CF también lo preside una mujer, desde que Peter Lim nombró la temporada pasada a Lay Hoon y el Éibar, actualmente en segunda división, también está liderado por Amaia Gorostiza.

MARIAN OK / Faro de Vigo

Marián es hija del empresario gallego Carlos Mouriño, presidente del Grupo Energético del Sureste (GES). Nació en Madrid, en 1975, y a los 4 años fue a vivir con su familia a México, estudiando posteriormente en Estados Unidos. Tras trabajar en telecomunicaciones en 2005 tuvo su primer puesto en el Celta de Vigo como directora de marketing, un año antes de que su padre accediera a la presidencia del club.

Desde diciembre de 2023 tomó las riendas de la entidad viguesa y su llegada no ha dejado indiferente a nadie, siendo el colofón perfecto al año de su centenario.

Sus inicios tuvieron incluso banda sonora: "Un olivo de cien años crea raíces de plata. Tomar amores no cuesta, olvidarlos sí mata" narra el nuevo himno celtista compuesto por C.Tangana para su 100 aniversario. Menos años ha necesitado Marián para captar a la perfección la idiosincrasia del club, acertando en cada paso que ha dado, tanto a nivel deportivo como a nivel identitario.

Tras su llegada a la presidencia reforzó la cantera, apostó por un entrenador de la casa, Claudio Giráldez, y firmó la renovación de Iago Aspas. Pero, sobre todo, creó el equipo de futbol femenino As Celtas, que este mismo sábado 8 de marzo disputa un partido clave en plena lucha por el ascenso, con opciones, ante el Deportivo Abanca B.

Marián Mouriño viste orgullosa su traje azul, que no es más que un símbolo de orgullo. Ha sido recientemente distinguida con la Mención de Honor de Empresarias Galicia, que reconoce su liderazgo y su capacidad de gestión. Un caso más que marca la dirección a las muchas y preparadas que vienen detrás, dispuestas a seguir luchando por destruir barreras, romper techos y abrir caminos.