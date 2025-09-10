Montse Tomé: "Si queremos ir a un fútbol femenino profesional, ellas no tienen que tomar la decisión"

Tras finalizar la pasada Eurocopa cayendo en la final en la tanda de penaltis, la Federación tomó la decisión de poner punto y final a la etapa de Montse Tomé como seleccionadora de España. La exentrenadora de 'La Roja' revivió esos días en 'El Partidazo de COPE'.

Tomé en estos dos años en los banquillos del combinado nacional ganó una Nations League, clasificó a la Final Four de esta edición, logró el subcampeonato en la EURO y la cuarta plaza en los Juegos Olímpicos de París: "El final lo hubiera hecho de otra manera. Tuve opciones antes de la Eurocopa pero como no esperaba este final, me tocó organizarme de otra manera. Tengo muchas ganas de entrenar y toca pensar en el futuro; han sido siete años difíciles", expresó la asturiana.

No obstante, sobre si sabe de alguien la eche de menos afirmó que "no lo sé. Puedo pensar que a algunas personas le gustaba más y a otra menos. Con Louzán siempre he tenido una grandísima relación, siempre me ha transmitido cercanía, continuidad y confianza; siempre he sentido apoyo por su parte".

En este sentido, la exseleccionadora también fue preguntada por su relación con Rubiales y Jorge Vilda: "La relación con ellos es diferente, yo he continuado estos dos años ejerciendo lo que yo siento. Si las personas que han entrado ahora, valoran eso, yo no lo sé. En cuanto a lo deportivo, es verdad que entramos con una ola extradeportiva difícil de gestionar. En estos siete años, la Eurocopa es la que hemos podido disfrutar más del fútbol".

Su relación con las jugadoras

Durante su etapa en la Selección, las convocatorias para los distintos torneos que disputaban siempre fueron polémicas. Sin embargo, Tomé afirmó que sintió el cariño de las jugadoras tras su salida: "No me fijo en si publican el apoyo; he recibido muchos mensajes. Con todas las futbolistas he mantenido una relación muy profesional y nuestro trabajo ha sido ayudarlas".

"Es un vestuario especial pero hemos estado a gusto. He tenido que tomar decisiones con alguna jugadora que ha podido gustar menos pero lo he hecho pensando en el equipo", añadió.

Además, también expuso su punto de vista sobre la influencia de las jugadoras: "Si queremos ir a un fútbol femenino profesional, ellas no tienen que tomar la decisión. No pienso que los dirigentes que tenemos puedan obrar así".

"Hemos conseguido un vestuario unido. Habíamos logrado que pudiéramos mirarnos todas y luchar juntas; veías el feeling del equipo. Lograr la unión ha sido una grandísima victoria. No creo que la opinión en un momento determinado de una jugadora desencadene una decisión tan importante", concluyó.