Michele Kang vuelve a marcar territorio y se hace con la última perla internacional

Michele Kang vuelve a marcar territorio en el mercado internacional. El Washington Spirit, uno de sus tres equipos, ha cerrado el fichaje de Claudia Martínez, delantera paraguaya de solo 18 años procedente del Club Olimpia, en una operación que alcanza los 950.000 dólares, según informó ESPN. La cifra sitúa el traspaso entre los diez más elevados de la historia del fútbol femenino y confirma la ambición del proyecto del Spirit.

Martínez, que había renovado recientemente con Olimpia, da el salto a la NWSL tras firmar una etapa destacada en Paraguay, con 10 goles en 25 partidos, y consolidarse como una de las grandes promesas del fútbol sudamericano. Su impacto internacional ha sido aún mayor: marcó 10 tantos en el Sudamericano Sub-17 y brilló en la Copa América Femenina 2025, donde compartió la Bota de Oro tras anotar seis goles, incluido un triplete ante Bolivia. Con solo 17 años, se convirtió además en la jugadora más joven en lograr múltiples goles en un partido del torneo.

El acuerdo se ha estructurado en dos plazos para ajustarse al límite de traspasos de la NWSL, fijado en 605.000 dólares por temporada: 500.000 este año y 450.000 el próximo. Además, Olimpia se reserva un porcentaje de una futura venta, consciente del enorme margen de crecimiento de la futbolista.

La llegada de Martínez se produce en un momento estratégico para el Spirit, que trabaja para mantener a Trinity Rodman bajo el nuevo estatus de High Impact Player, actualmente en el centro del debate sindical en la liga. Con esta operación, Kang y Markel Zubizarreta vuelven a dar un golpe sobre la mesa y refuerzan la idea de que el Washington Spirit quiere ser un actor dominante también fuera del campo