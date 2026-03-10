Mercury13 desembarca en la Liga F con la adquisición mayoritaria del FC Badalona Women

Mercury13, el grupo de propiedad multiclub dedicado exclusivamente al fútbol femenino, ha llegado a un acuerdo para adquirir una participación mayoritaria en el FC Badalona Women, convirtiéndose en la primera plataforma de propiedad multiclub centrada en el fútbol femenino en invertir en el mercado español. Tras las obras de renovación para adecuar el estadio al fútbol a las exigencias de la Liga F, el FC Badalona Femenino jugará sus partidos como local en el Estadi Municipal de Badalona a partir de la temporada 2026/27, reforzando así su compromiso con la ciudad.

La inversión de Mercury13, grupo fundado para abordar la falta de inversión estructural en el fútbol femenino, representa el siguiente paso en una estrategia para construir una cartera de clubes de fútbol femenino en las principales ligas europeas, aportando capital a largo plazo, experiencia operativa y escala comercial.

En 2024, el propio Mercury13 recibió una importante inversión de Avenue Sports Fund, un fondo inversor deportivo líder a nivel mundial, para impulsar esta misión. De esta manera, el FC Badalona Women se une al FC Como Women de la Serie A Femenina de Italia y al Bristol City Women FC de la WSL 2 de Inglaterra en el creciente grupo de clubes de Mercury13.

Majarí, Julve y Llompart, futbolistas del FC Badalona Women / Mercury13

El inicio de esta nueva etapa también está marcado por el apoyo de Fever y Nike. La plataforma global líder en descubrimiento de entretenimiento en vivo, será el patrocinador principal de la camiseta del FC Badalona Women y partner estratégico; mientras que Nike se convierte en socio técnico.

Lauren Holiday y Pedro Iriondo se suman al proyecto

Lauren Holiday, presidenta de Mercury13 y asesora deportiva de Avenue Sports, se unirá a la junta directiva del FC Badalona Women. Exjugadora profesional de fútbol, campeona del mundo y dos veces medallista de oro olímpica con la selección de Estados Unidos, Lauren Holiday es reconocida como una de las jugadoras más destacadas de su generación. Desde su retirada se ha convertido en una inversora activa y firme defensora del deporte femenino.

"El fútbol femenino español ha experimentado un crecimiento extraordinario en los últimos años y sigue estableciendo nuevos estándares competitivos. Badalona es una ciudad con una gran cultura deportiva y se sitúa en el corazón de uno de los entornos futbolísticos más apasionantes del mundo. El FC Badalona Women se encuentra en una etapa de crecimiento en su trayectoria, y Mercury13 se compromete a apoyar al club en la construcción de este próximo capítulo", comentó Holiday.

En esta nueva etapa, Pedro Iriondo, exejecutivo de la FIFA y exdirector general del Olympique de Marsella, asumirá el cargo de CEO; y Josep Bellet, miembro del comité ejecutivo de la Liga F, continuará como presidente del club. "Mercury13 aporta experiencia internacional y una clara visión estratégica para el fútbol femenino. Nuestra prioridad ahora es construir estructuras profesionales sólidas en torno al club, tanto a nivel operativo como cultural, al mismo tiempo que damos forma a una identidad clara para el FC Badalona Women, que refleje el espíritu de la ciudad y de su comunidad. A partir de ahí, nuestro objetivo es desarrollar un equipo competitivo que crezca con Badalona y compita al más alto nivel", añadió Iriondo.