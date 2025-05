Melanie Leupolz, a un paso de la retirada

Siguen los anuncios en el Real Madrid femenino. Hace poco más de una semana el conjunto blanco hizo oficial la marcha de Olga Carmona del equipo. Días después, el club informó sobre el despido de Alberto Toril y, el jueves, fue el turno de notificar la baja de Caroline Moller.

"El Real Madrid quiere expresar su cariño y su agradecimiento a la futbolista por haber defendido nuestra camiseta durante estas cuatro temporadas", expresó el conjunto madrileño en el comunicado oficial. La futbolista danesa llegó al Real Madrid en 2021 procedente del Inter de Milán para reforzar la delantera blanca. En este sentido, la atacante ha jugado 123 partidos en los que ha anotado 27 goles.

Moller publicó un vídeo en sus redes sociales agradeciendo las cuatro temporadas: "Hola madridistas, hoy me despido de la que ha sido mi casa durante los últimos cuatro años. No lo quería hacer sin agradeceros todo el cariño y todo el apoyo que me habéis dado. He llevado el escudo cerca de mi corazón con mucho orgullo. He intento luchar cada día por nuestro club".

"Gracias a todas las personas que han formado parte de este viaje. Gracias por hacerme sentir como en casa desde el primer día. Gracias a mis compañeras y el cuerpo técnico. A la afición, que ha estado siempre, en los tiempos buenos y malos. Nunca creí que una afición me pudiera dar tanto. No tengo palabras para todo lo que me habéis dado. Espero veros muy pronto, pase lo que pase sois mi familia. Os llevaré en mi corazón para siempre, os quiero", concluyó.

Se esperan más despedidas

Sin embargo, esta no será la última salida que anunciará el Real Madrid. Según apuntan desde COPE, Melanie Leupolz sería la próxima jugadora en dejar el club en este mercado de fichajes. No obstante, en su caso, parece que será para colgar sus botas de manera definitiva después de no acabar de recuperarse de sus problemas en la rodilla.

En el partido de semifinales de la Supercopa de España, la centrocampista alemana sufrió una lesión de ligamento lateral interno en la rodilla derecha. Sin embargo, cuando ya estaba recuperada y había vuelto a vestirse de corto, la futbolista volvió a recaer de la misma lesión en el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

Movimientos en el banquillo

Con la marcha de Alberto Toril del equipo y las dos futbolistas, se espera un verano de revolución en la primera plantilla. En este sentido, ya han empezado a aparecer los primeros nombres que podrían suplir la baja del técnico andaluz.

Algunos medios apuntan a que una de las opciones que se baraja es la de Milagros Martínez. La entrenadora española está ahora sin equipo después de romper el contrato de mutuo acuerdo con el Tigres mexicano. Junto a ella, otra posibilidad es la de José Luis Sánchez Vera, quien dejó la Real Sociedad hace unas semanas.