Megan Rapinoe se retirará al final de temporada

La futbolista dejará los terrenos de juego cuando finalice la temporada en la NWSL La estadounidense será una de las grandes figuras del próximo Mundial de Australia y Nueva Zelanda

La emblemática jugadora estadounidense Megan Rapinoe colgará las botas al final de la temporada de la National Women's Soccer League (NWSL), poniendo así punto final a una larga y exitosa carrera.

Será el próximo mes de octubre, cuando su equipo, el OL Reign, finalice la fase regular del campeonato femenino estadounidense. La propia jugadora lo anunció en un mensaje en sus redes sociales.

It is with a deep sense of peace & gratitude that I have decided this will be my final season playing this beautiful game. I never could have imagined the ways in which soccer would shape & change my life forever, but by the look on this little girl’s face, she knew all along. pic.twitter.com/XGZ1T9i7Wy