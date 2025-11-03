Mary Earps desata la tormenta en Inglaterra contra Sarina Wiegman y Hannah Hampton

‘Mary Earps: All In’, la autobiografía de la guardameta del PSG y ex internacional inglesa, ni siquiera ha llegado oficialmente a las librerías y ya ha provocado un terremoto en el fútbol británico. Un extracto publicado por The Guardian y las entrevistas promocionales que está ofreciendo la portera han desatado una oleada de reacciones en Inglaterra, donde sus críticas hacia Sarina Wiegman, seleccionadora de las Lionesses, y Hannah Hampton, actual titular bajo palos, han dividido a la opinión pública.

En su libro, Earps acusa a Hampton de haber tenido un comportamiento “disruptivo y poco profesional” durante la Eurocopa de 2022, torneo en el que Inglaterra se proclamó campeona. “Su actitud detrás de las cámaras ponía en riesgo los entrenamientos y la dinámica del grupo”, escribió la portera, que asegura que Wiegman apartó a su compañera por ese motivo, aunque posteriormente “recompensó la mala conducta” al readmitirla y otorgarle la titularidad.

“Fue una traición a los valores del esfuerzo y la disciplina”, sentencia Earps, que en su relato dibuja una fractura interna en el vestuario de las campeonas de Europa. En declaraciones a The Guardian, la portera del PSG evitó responder directamente si Hampton fue una buena suplente en aquella Eurocopa: “Teníamos ideas distintas sobre lo que significa ser compañera. La dinámica entre porteras fue profesional, pero difícil a veces. Le deseo lo mejor, es muy buena portera. Le envié un mensaje privado para decirle que no hay mal rollo.” De hecho, Earps fue la encargada de entregarle el trofeo Yashin (el primero en categoría femenina) a Hampton en la gala del Balón de Oro del pasado 22 de septiembre.

Del Mundial de 2023 al debate sobre su figura

Earps también revisita en el libro su actuación en la final del Mundial de 2023, cuando detuvo el penalti de Jenni Hermoso. “Se habló de tres cosas en aquel torneo: el beso de Rubiales, y las otras dos, sobre mí”, recuerda. La guardameta describe cómo su parada fue celebrada con fervor y, a la vez, criticada por su efusiva reacción: “A los hombres no se les cuestiona por celebrar así el mayor logro de su vida”, escribe. Aquella actuación la catapultó, según ella, al estatus de icono nacional: "Me empezaron a llamar Mary Queen of Stops".

Reacción de la prensa y del entorno

La prensa inglesa no ha tenido piedad. The Telegraph tituló: “Mary Earps necesita salvarse de sí misma en su intento desesperado por seguir siendo relevante”. The Observer sentenció que “se ha metido en una pelea que no va a ganar”, mientras The Athletic apuntó que “su mayor virtud, la vulnerabilidad emocional, hoy se ha convertido en su debilidad”.

Ni Wiegman ni Hampton han respondido públicamente, aunque la portera del Chelsea ha hablado en otras ocasiones con respeto hacia Earps, a quien considera “clave para el crecimiento y la visibilidad de las guardametas”. Su entrenadora en el Chelsea, Sonia Bompastor, sí ha salido en defensa tanto de Hampton como de la seleccionadora: “No es aceptable faltar al respeto a tus compañeras o a tus entrenadores. Antes de hablar sobre alguien que ha ganado tres Eurocopas seguidas, deberías pensártelo”, advirtió la francesa. “Hannah ha estado fantástica con nosotros, y todo el club está detrás de ella. Que haya podido jugar y rendir tras leer esos comentarios demuestra su fortaleza. Es la mejor portera del mundo, tanto física como mentalmente.”

El intento de Earps por frenar el vendaval

Ante la magnitud del revuelo, Earps publicó un mensaje en Instagram el fin de semana tratando de rebajar la tensión: “Sé que a la gente le gusta crear drama, pero este libro trata de mi vida y mis experiencias, no es una telenovela. Sacar frases sueltas fuera de contexto no refleja el contenido completo. No quiero herir a nadie, solo contar mi verdad. Las personas pueden vivir una misma situación de forma distinta.”

Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Según GOAL, la portera habría rechazado incluso el homenaje que la Federación Inglesa le había preparado por su trayectoria internacional, previsto para el amistoso ante China del 29 de noviembre. A falta de su publicación oficial, Mary Earps: All In ya ha desatado una polémica en el fútbol inglés: la leyenda de las Lionesses está en guerra con su (ex) selección