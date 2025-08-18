Marta Unzué: "Ningún deportista quiere retirarse así"

El 13 de mayo de 2023 Marta Unzué se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en un partido contra el Barça. Este hecho le supuso tener que pasar por quirófano hasta en tres ocasiones y no poder disputar ningún partido desde entonces. Ahora, dos años más tarde, ha decidido colgar las botas y ponerle punto y final a su carrera como futbolista.

El 4 de julio anunciaste tu retirada. ¿Es la decisión más difícil que has tomado hasta ahora? ¿Cómo fue ese momento?

Es la decisión más difícil que he tenido que tomar, pero llevaba ya dos años de lesión y la rodilla me estaba dando problemas, seguía con dolor. Volver a jugar a fútbol lo veía muy lejos, por lo que los meses previos ya lo fui digiriendo. Sin embargo, ningún deportista, sea del deporte que sea, quiere retirarse por una lesión. Siempre se tiene idealizada la forma de la retirada, a todo el mundo le gustaría que fuera practicando su deporte, en mi caso jugando a fútbol en el campo. La verdad es que los dos últimos años han sido muy complicados.

¿Cómo has gestionado mentalmente estos dos últimos años?

Por suerte y por desgracia para ellas, en Lezama siempre ha habido jugadoras que han estado lesionadas. En mi caso, empecé la recuperación con dos compañeras que también se habían tenido que operar de la rodilla, incluso una pasó por quirófano el mismo día que yo, por lo que los primeros meses siempre estuve acompañada. Sin embargo, ellas iban recuperándose y yo no, tuve que pasar por otra operación…, pero al final siempre pasaba gente por la enfermería. Las compañeras hacían el día a día más ameno, aunque también es verdad que, pese a estar dentro del grupo, te ves muy lejos y tenerlas a ellas cerca ha sido mucho más fácil.

Hablemos también de tu carrera deportiva ¿Cómo fueron tus inicios en el fútbol?

Empecé a jugar al fútbol porque era lo que más me gustaba hacer en casa, en el jardín, en el parque, en el cole…, pero nunca pensé que podría llegar a jugar en equipos profesionales. Jugaba porque me gustaba y nada más. En aquel entonces no había referentes, había pocos equipos y se veía poco en la televisión, por lo que al final empecé a jugar por hobby.

En 2006 fichaste por el Barça procedente de Osasuna ¿Cómo recuerdas tu llegada?

Llegué junto a mi hermana a Barcelona, y fue un poco raro, por decirlo de alguna manera. La temporada anterior había estado Natalia Astrain de entrenadora, con quien habíamos hablado de nuestro fichaje. No obstante, el club decidió que no continuase y llegó Xavi Llorenç a los banquillos. Allí vivimos un par de meses en el que nadie se ponía en contacto con nosotras, pero luego se solucionó todo y salió muy bien. Tenía muchas ganas de ir al Barça y de empezar una nueva etapa futbolística.

Nadie daba un duro porque nosotras ganáramos Marta Unzué

Doce temporadas, más de 300 partidos, títulos, jugar la Champions… Si tuvieras que quedarte con un solo momento de tu etapa en el Barça, ¿cuál sería?

Como punto de inflexión, me quedaría con la primera Copa de la Reina. En ese momento nos vimos capaces de ganar cosas y de competir con los equipos que ya despuntaban. En este sentido, nos costó mucho, nadie daba un duro porque nosotras ganáramos y ahí cambió un poco el chip tanto de las jugadoras como del club. Fue a raíz de eso que empezó a mejorar todo.

¿Y de todos tus años como futbolista?

Un partido en San Mamés con la camiseta del Athletic, contra el Atlético de Madrid en Copa. Jugábamos de noche, se llenó el estadio, pusieron un tifo y tuvimos esa sensación de: "Ostia, esto es lo que se vive". Hasta entonces yo no había jugado en el nuevo San Mamés lleno y fue una sensación increíble, de pensar: "Esto lo quiero vivir yo todos los fines de semana de mi vida".

Otro momento que recuerdo con cariño fue cuando, con el Barça, fuimos al antiguo San Mamés, que también estaba lleno, y ganamos una Liga. La habíamos estado peleando y, aunque llevábamos muchos puntos de desventaja respecto al Athletic, llegamos al último partido donde nos jugábamos el título. A ellas les valía el empate y nosotras teníamos que ganar para ser campeonas y al final lo hicimos.

En la temporada 2012-2013, el Barça disputó por primera vez en su historia la Champions. A pesar de perder 0 a 3, ¿cómo recuerdas ese debut contra el Arsenal?

Tenía muchas ganas de jugar el primer partido en el antiguo ‘Mini’. Sabíamos que iba a ser complicado porque el Arsenal venía de hacer muy buenas campañas y era una buena forma de probarnos a nivel europeo. El resultado no fue el mejor, pero vimos que estábamos muy lejos de ellas y que habíamos que seguir trabajando e ir poco a poco. El primer año caímos en eliminatorias, pero a partir de entonces, cada año íbamos haciéndolo un poquito mejor.

Marta Unzué en su proceso de recuperación con el Athletic Club / Instagram

Tras dejar el Barça fichaste por el Athletic, allí fuiste capitana y una de las referentes del equipo. ¿Qué significa para ti el club vasco?

Es un club diferente, por su filosofía, los aficionados…, la gente quiere mucho al Athletic. Cuando llegué me arroparon muy bien y me lo pusieron todo muy fácil. En mi etapa en el Barça, siempre que jugaba contra el Athletic sentía algo especial y llegar al club fue algo bonito. He estado muchos años, aunque fue diferente al Barcelona. Cuando llegué estaban pasando por unas temporadas complicadas a nivel deportivo, puesto que estaban rejuveneciendo la plantilla. He disfrutado mucho, hemos hecho muy buenos partidos y muy buenas campañas, aunque el fútbol se vive de forma un poco diferente.

Si tuvieras que definir tu carrera con un titular, ¿qué diría?

Constancia. He sido muy constante siempre, he trabajado mucho y muy duro.

¿Qué proyectos personales tienes para esta nueva etapa? ¿Quieres seguir vinculada al mundo del fútbol?

Me encantaría seguir ligada al fútbol. Tengo alguna opción por ahí para empezar como entrenadora, que me motiva mucho y quiero ver si me gusta, pero también quiero seguir formándome. Tengo títulos federativos y académicos y quiero seguir aprendiendo. A ver qué depara el futuro.

Todo el mundo sabe cómo funciona el fútbol, hay muchas veces que empiezas, pero que no sabes cuando vas a terminar. Marta Unzué

Cambiemos de tema, hace unos días se anunció que Sonia Bermúdez sustituirá a Montse Tomé como seleccionadora de España e Iraia Iturregi será su segunda. Precisamente, Iraia te entrenó en el Athletic y compartiste vestuario con Sonia. ¿Cómo la ves ante este nuevo reto en los banquillos de la Selección?

Es un reto motivante para las dos, es lo máximo a lo que podría aspirar un entrenador. Les deseo lo mejor a ambas.

¿Te sorprendió este cambio?

He estado un poco pendiente por los medios de comunicación y las redes sociales. Al principio parecía que sí, luego que no… Me he enterado por la prensa, cuando el lunes lo confirmaron los medios. Es cierto que Montse ganó la Nations League y que en la Eurocopa consiguieron llegar a la final, un hecho que hasta ahora no lo habían conseguido. Sin embargo, la Federación ha tomado la decisión y ellos sabrán los motivos. Todo el mundo sabe cómo funciona el fútbol, hay muchas veces que empiezas, pero que no sabes cuando vas a terminar y la mayoría de veces, sobre todo con los entrenadores, los periodos suelen ser bastante cortos.