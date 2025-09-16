Marta Perarnau toma la presidencia de FUTPRO y abre una nueva etapa en el sindicato de las futbolistas

La Asociación de Futbolistas Profesionales (FUTPRO) celebró este lunes su Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Electoral 2025 en el Colegio de Abogados de Barcelona bajo el lema “De futbolistas para futbolistas, el cambio continúa”. En la reunión se aprobaron modificaciones estatutarias, se presentaron los datos económicos y el plan general de actuación, y se dio luz verde al nuevo Reglamento Electoral que regirá los futuros procesos internos de la asociación.

El momento clave llegó con la votación y proclamación de resultados: Amanda Gutiérrez, presidenta fundadora, cedió el cargo a Marta Perarnau, única candidata a la presidencia, que fue elegida por mayoría simple conforme a los estatutos y el nuevo reglamento.

Tras el relevo, ambas dirigentes comparecieron ante los medios. Gutiérrez, visiblemente emocionada, aseguró: “Hoy cerramos una etapa muy importante. Me siento especialmente orgullosa de haber sido siempre fiel a mis principios, de haber dejado un sindicato 100% independiente y de haber cumplido un sueño personal. Estoy convencida de que, con el liderazgo de Marta y el apoyo de todas las futbolistas, FUTPRO seguirá creciendo y conquistando derechos”.

Un fútbol femenino "más fuerte, más seguro y más humano”

Por su parte, Perarnau subrayó que su objetivo es seguir defendiendo la voz de las futbolistas: “FUTPRO es un sindicato de las futbolistas y para las futbolistas, creado para que nuestras reivindicaciones sean respetadas y que podamos decidir sobre nuestro propio futuro. Y eso es lo que yo quiero seguir defendiendo. Solo juntas, escuchándonos y apoyándonos, podremos construir un fútbol femenino más fuerte, más seguro y más humano”.

Con este cambio de liderazgo, FUTPRO abre un nuevo ciclo marcado por la renovación, la participación y el fortalecimiento institucional, consolidando su papel como referente en la defensa de las futbolistas profesionales en España.