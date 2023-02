Mariona Caldentey, tras su nueva lesión: "Mi corazón está roto"

Mariona Caldentey, triste por su nueva lesión, la tercera de esta temporada La jugadora del Barcelona estará algunas semanas apartada de los terrenos de juego

Mariona Caldentey tiene una nueva lesión en el bíceps femoral del muslo izquierdo. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad, según el comunicado médico que ha compartido el FC Barcelona este lunes 27 de febrero.

Y aunque no se especifica el tiempo de baja, "su evolución marcará la disponibilidad" todo apunta a que estará algunas semanas apartada de los terrenos de juego.

La tercera lesión de la temporada

No es la primera lesión que sufreeste curso, ya que en septiembre fue baja por un esguince en el tobillo y en noviembre se rompió el bíceps femoral de la otra pierna. Una temporada aciaga para la jugadora azulgrana, que en su cuenta de Instagram escribió un mensaje amargo:

"Lo que me pasó el viernes fue un golpe tan duro, que hasta yo diría injusto. Mi corazón está roto y no puedo encontrar las palabras para expresar cómo me siento. El fútbol no es sólo fútbol, es mi vida. Tengo gente a mi alrededor que me está levantando y dando fuerzas para seguir luchando día a día. Gracias".

Para terminar con un "Y gracias culers, por todos los mensajes. Visca el Barça".