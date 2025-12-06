Mariona Caldentey, el hilo que cose todas las finales

Mariona Caldentey ha dado en 2025 un paso más en su carrera, el definitivo para ampliar su dimensión lejos del Barça y demostrar que también fuera de su zona de confort es una futbolista absolutamente determinante. La balear, figura indispensable en el Arsenal y en la selección española, ha firmado una temporada que mezcla regularidad, impacto y grandeza competitiva.

La final de la Nations League lo confirmó: con su asistencia, Mariona se convirtió en la única jugadora de la selección que ha participado en goles en todas las finales disputadas por España, desde su asistencia en el Mundial 2023 hasta los goles en la Nations 2024 y la Euro 2025, y el pase decisivo en la Nations 2025. Ninguna futbolista ha sido tan influyente en tantos escenarios decisivos.

Su 2025 se explica también desde los títulos. Mariona es la única española que ha levantado dos trofeos europeos este año, la Champions con el Arsenal y la Nations League con la selección, a los que suma la plata de la Eurocopa. En Inglaterra ha sido el motor del equipo que ha conquistado de nuevo Europa y, además, la mejor jugadora de la WSL, reconocida también por sus compañeras como MVP mediante el premio de la PFA. Su rendimiento fue tan influyente que acabó el curso como la futbolista con mayor valoración del Arsenal en WSL y Champions, según Whoscored.

Mariona, en la final de la Champions entre Arsenal y Barça / EFE

En torneos de selecciones, su peso volvió a ser evidente. Formó parte del Equipo de la Euro 2025 y fue la jugadora con más pases dentro del área (21) del campeonato, reflejo de su inteligencia ofensiva. Su impacto colectivo tampoco pasó desapercibido: el Balón de Plata 2025 coronó una temporada que la sitúa entre las mejores futbolistas del mundo.

Mariona Caldentey se ha convertido en el hilo que une las grandes noches de la selección, la futbolista que aparece cuando todo se decide. Una jugadora total, que no necesita adornos para explicar su importancia: basta con mirar cada final para entender que, de un modo u otro, siempre está ahí