Mariona: año de ensueño a las puertas de la gloria

La gala del Balón de Oro terminó con Aitana Bonmatí coronándose con el Balón de Oro por tercer año consecutivo. La catalana quedó por delante de su excompañera en el Barça y compatriota Mariona Caldentey, que acabó segunda en el ránking. En este sentido, la jugadora de 29 años también hizo méritos para llevarse el máximo reconocimiento individual que hay en el fútbol.

El verano pasado, Mariona puso fin a su etapa en el Barcelona para poner rumbo a Inglaterra en busca de nuevos retos después de haberlo ganado todo vestida como blaugrana. En su primera temporada como 'gunner', se ha hecho con el cariño de la afición a base de sus goles y sus buenas actuaciones.

El 24 de mayo de 2025 el Arsenal se proclamó campeón de la Women's Champions League tras vencer a las azulgranas por la mínima gracias al tanto de Blackstenius en la segunda mitad. La última vez que las inglesas que lograron este hito fue el curso 2006-2007.

Durante el torneo europeo, Mariona fue una de las mejores jugadoras del conjunto 'gunner' y, junto a Alessia Russo, protagonizó la remontada que las inglesas llevaron a cabo en los cuartos de final contra el Real Madrid. Además, en las 'semis', anotó un tanto de penalti en el partido de ida y volvió a marcar en la vuelta contra el OL Lyonnes.

Su rendimiento e implicación en el campeonato le sirvieron para formar parte del mejor once de Europa. No obstante, Aitana Bonmatí fue elegida como la mejor jugadora del campeonato por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.

Las competiciones nacionales

Por otro lado, Mariona fue una futbolista vital para el Arsenal en la FA Women's Super League, la liga inglesa femenina. El equipo dirigido por Renée Slegers terminó en la segunda posición con 48 puntos, a 12 de la primera plaza ocupada por el Chelsea. Sin embargo, su memorable actuación a lo largo de los enfrentamientos sirvieron para que saliera elegida como mejor futbolista del año por el sindicato de jugadores de Inglaterra (PFA, por sus siglas en inglés).

En el caso de la Women's FA Challenge Cup, las 'gunners' cayeron en cuartos de final contra el Liverpool por la mínima por culpa de un gol en propia puerta de Daphne van Domselaar. De esta forma, no pudieron hacer nada para evitar que las 'blues' levantaran el trofeo.

Por último, Mariona Caldentey formó parte del equipo titular de España que llegó a la final de la Eurocopa, donde el combinado dirigido en ese momento por Montse Tomé perdió en la tanda de penaltis contra Inglaterra. No obstante, a la atacante le pesó el largo curso al que se estaba afrontando y no pudo demostrar su mejor nivel. Además, pese a la derrota, Aitana también fue elegida MVP de la Euro.