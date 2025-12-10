Un Madrid con nueve da un paso de gigante hacia los cuartos de final

El Real Madrid femenino dio este martes un paso importante hacia los cuartos de final de la Champions tras vencer por 2-0 al Wolfsburgo, en un partido en el que terminó con dos jugadoras menos por expulsión (Maelle Lakrar e Iris Santiago) y en el que María Méndez y la colombiana Linda Caicedo fueron las goleadoras.

Un triunfo, a falta del París FC-Valerenga de este miércoles, que le asegura el pase como uno de los primeros doce de la tabla y que le posiciona como una de las favoritas para acabar entre los cuatro primeros y evitar una ronda eliminatoria, situándose directamente en cuartos de final.

En frente estuvo uno de los mejores clubes del fútbol europeo, dos veces campeón de Europa, al que superaron tanto en el partido como en la clasificación, pese a que la expulsión de la francesa Lakrar llegó antes del descanso. Las de Pau Quesada son terceras con 10 puntos por los nueve del Wolfsburgo (quinta), en una zona alta apretada que lidera el Barcelona también con diez unidades pero un partido menos.

Las defensoras del equipo germano no encontraron manera de frenar a la colombiana Caicedo, quien con su velocidad y habilidad hizo un gol para enmarcar en el que regateó a la guardameta rival y empujó el balón a la red tras una carrera al espacio vertiginosa.

El arranque del cuadro germano fue eléctrico y de una intensidad que sobrepasó al Real Madrid durante los primeros 15 minutos. El Wolfsburgo rompía líneas con facilidad y las de Quesada estaban desorientadas. Un mal momento que se resolvió con la mejor de las medicinas, el gol. Eva Navarro puso un centro perfecto de saque de esquina en dirección al corazón del área, que aprovechó María Méndez para rematar a la red con la espalda. El balón parado y la estrategia como solución al mal juego hasta el momento del equipo de Quesada.

Desde el 1-0, el Wolfsburgo se hizo poco a poco más pequeño, con más posesión pero menos dañino ante un Madrid que creció a partir del juego aéreo y los contragolpes liderados por la veloz Caicedo.

Sin embargo, cuando mejor estaba el conjunto blanco, llegó la peor noticia. Maelle Lakrar se fue a la calle tras dos entradas en cinco minutos merecedoras de tarjeta amarilla, y obligó a Quesada a cambiar el esquema para los largos 45 minutos que restaban. Alba Redondo se fue sustituida por Rocío Gálvez y el Wolfsburgo, como pedía la situación, metió dos marchas más para aprovechar la superioridad numérica.

Pese al dominio visitante, Linda Caicedo anotó un gol de bandera a pase de Caroline Weir. Un contragolpe de libro en el que la escocesa filtró un pase privilegiado al espacio que la colombiana recogió para tomar dirección a portería, regatear a la meta rival y acariciar el balón hacia la red. Un soplo de aire fresco para las de Quesada, que estaban sufriendo con 10, y que encararon el tramo final del encuentro con las energías del 2-0 a favor y la seguridad de Misa en portería.

Desde entonces, el Wolfsburgo estuvo impreciso y el Real Madrid bien colocado y seguro, aunque sumó la mala noticia de la expulsión de Iris Santiago tras una entrada fortuita con Johannes (portera). El equipo de Quesada afrontará con energías y una buena posición en la tabla el último partido de la fase de grupos, en casa del Twente el próximo miércoles.

FICHA:

2 Real Madrid: Misa; Navarro (Silvia Cristobal, m.90+8), Méndez, Lakrar, Yasmim; Weir (Sheila, m.87), Angeldal, Dabritz; Caicedo (Santiago, m.79), Redondo (Gálvez, m.46), Feller (Athenea, m.79).

0 Wolfsburgo: Johannes; Linder (Lattwein, m.61), Dijkstra (Bergsvand, m.73), Küver, Levels; Minge (Kielland, m.84), Pop, Peddemors (Bjelde, m.61); Huth, Beerensteyn, Bussy (Zicai, m.73).

Goles: 1-0, m.19: María Méndez. 2-0, m.67: Linda Caicedo.

Árbitro: Kirsty Dowle (Inglaterra). Amonestó a Peddemors (m.32), Dijkstra Dijkstra (m.56) por parte del Wolfsburgo y expulsó a Lakrar (m.40, m.45+2) por doble amarilla y a Iris Santiago (m.90) por roja directa, por parte del Real Madrid.

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Alfredo Di Stéfano de Madrid.