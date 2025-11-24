El Madrid ata a su estrella hasta 2031

El Real Madrid ha blindado su futuro. El club blanco anunció este miércoles la renovación de Linda Caicedo hasta el 30 de junio de 2031, una ampliación de contrato de seis temporadas que confirma el papel central que la colombiana ha asumido en Valdebebas.

Caicedo llegó al club el 24 de febrero de 2023, dos días después de cumplir los 18 años, procedente del Deportivo Cali de Colombia. Firmó entonces por tres temporadas y, dos años después, con apenas 20 años, ya es la gran estrella del proyecto y su jugadora más determinante.

Desde su llegada, la delantera ha disputado 99 partidos con la camiseta blanca, en los que ha marcado 26 goles. Su impacto ha sido inmediato y global. En 2023 ganó el Golden Girl, fue reconocida como segunda mejor jugadora del mundo en los premios The Best, y su gol frente a Alemania en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda fue elegido mejor tanto del torneo. En 2024, además, fue incluida en el FIFPro World11 y en el once ideal de la IFFHS.

Su irrupción, sin embargo, no es nueva. Caicedo debutó con la selección absoluta de Colombia a los 14 años y ya ha sido subcampeona de las dos últimas Copas América (2022 y 2025), además de integrar el once ideal del torneo continental este verano.

Con esta renovación, el Real Madrid asegura la continuidad de una futbolista generacional que, pese a su corta edad, ya se ha convertido en la referencia absoluta del equipo. Y lo hace con una evidencia contundente: su estrella solo tiene 20 años