Louzán pide "más directivas y entrenadoras" y la FIFA que se blinde la conciliación de las jugadoras

El fútbol femenino centra el debate estos días en Las Rozas (Madrid), sede de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF). No por cuestiones meramente deportivas, sino por todo lo que genera como industria. El negocio, su salud, y, sobre todo, la de sus protagonistas, se debate estos días en el congreso Eleva, que también da nombre al plan estratégico de la Federación presentado en el contexto de un evento que reúne a ponentes de máximo nivel. El contexto en el que este viernes se presentará la lista (segunda tras la toma de posesión en agosto) de Sonia Bermúdez para la final de la Nations. Un foco informativo en femenino que fue inaugurado por Rafael Louzán.

Más protagonistas para consolidar un cambio real

"Necesitamos más futbolistas, más entrenadoras, quiero animar a que ampliemos el número de entrenadoras en España y poder hacerlo también en el extranjero y también en el ámbito directivo. Nos encontramos con pocas mujeres en los equipos y necesitamos ampliar", reclamó el máximo dirigente de un órgano federativo donde la responsabilidad del desarrollo del fútbol femenino recae en manos de Reyes Bellver. Un perfil con contrastada experiencia en el ámbito legal y del deporte que tomó, como una de sus primeras grandes decisiones, el relevo en el banquillo de la selección absoluta que supuso el fin de la 'era Montse Tomé'.

Reyes Bellver, de la Federación de Fútbol femenino; Manuel Torralba, de la federación aragonesa; Lorena Orduna, alcaldesa de Huesca, y Cristina García directora general de deportes del Gobierno de Aragón, durante la presentación de la final de la Copa de la Reina / JAVIER BLASCO / EFE

Bellver apuntó que el plan de acción de la RFEF "se basa en las personas que creen en principios como la excelencia, la transparencia, el respeto, la igualdad, el buen gobierno y la colaboración", con los cinco pilares mencionados y cuyas letras iniciales forman la palabra Eleva que da título al primer Congreso internacional sobre la materia organizado por la RFEF. Aunque esto debe traducirse en hechos concretos que "aumenten el número de licencias pero dar más recursos para que las niñas no abandonen la práctica deportiva. Internacionalizar nuestras competiciones y trabajar a nivel global".

A pesar de la palpable evolución de una modalidad hasta hace nada relegada a las catacumbas, sigue existiendo un reto global que conduzca al fútbol femenino a una industria consolidada. Algo que va más allá de las audiencias y que implica a todos los actores de una disciplina que todavía lucha por consolidar y ampliar muchas de las mejoras firmadas en documentos como el convenio colectivo. Por eso Bellver instó a promover la investigación en lo relacionado con la salud de la mujer en el deporte y en el fútbol.

Protección de la maternidad en contra de los despidos

Este tema, que tiene que ver con la protección de las deportistas, fue el hilo conductor de las ponencias de la jornada inaugural de un congreso que se prolonga hasta el viernes 21, cuando se dará a conocer, en el marco del mismo, la convocatoria de la selección para la final de la Nations. Así, Emilio García Silvero, director de los servicios jurídicos y cumplimiento de la FIFA, avanzó que el organismo trabaja "en la versión 3.0 de nuevas medidas que puedan proteger aún más a las futbolistas".

El directivo español explicó que en 2001 la FIFA creó el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores, "pensado solo para hombres" y que, a partir de la temporada 2018/2019, con la colaboración Reyes Bellver, se empezó a diseñar la introducción de normas básicas para proteger también a las jugadoras. En 2021 se introdujeron medidas que definieron la baja por maternidad, los periodos de inscripción en casos de maternidad y se incluyeron disposiciones para proteger los contratos ante posibles despidos por maternidad.

"Si un club rescinde el contrato, debe probar que la causa no tiene nada que ver con la situación de maternidad y determinar que hay una causa justa; si no es así, hay una protección grande de la jugadora no solo financieramente, porque el club está imposibilitado para incorporar jugadoras en dos ventanas casi una temporada. Es una medida muy potente de protección", defendió Silvero.

Salud menstrual en el mundo laboral deportivo

"Son modificaciones orientadas a los permisos parentales y permisos por adopción y algo que cuando uno es hombre no lo ve o lo ve menos, como la salud menstrual de las mujeres, que es muy relevante a la hora de trabajar y más cuando eres futbolista, de forma que la ausencia por motivos de salud menstrual no tiene ningún impacto en el salario si se presenta un certificado médico, junto a un plan posparto y lactancia", argumentó el ejecutivo de la FIFA.

Desde el organismo se exhorta a sus miembros a facilitar la conciliación familiar. "Hemos incluido la recomendación. Me habría gustado que fuera la obligación, para los torneos finales de la FIFA, los JJOO y los torneos finales de las confederaciones, de facilitar medidas de conciliación", señaló. El Tribunal del Fútbol de la FIFA tuvo que intervenir en 2023 al resolver la denuncia contra el Olympique de Lyon por impagos de la jugadora islandesa Sara Bjork Gunnarsdottir

Los servicios médicos del Olympique de Lyon recomendaron que dejara de jugar al saber que estaba embarazada en marzo de 2021. La FIFA obligó al club a pagar el salario completo hasta el inicio de la baja de maternidad y dos tercios del salario durante la baja. Con una senda de grandes retos por delante, Louzán pidió ampliar "el número de entrenadoras en España y poder hacerlo también en el extranjero y también en el ámbito directivo".

Los retos de las selecciones femeninas españolas

Como en anteriores intervenciones, Louzán destacó la composición de la junta directiva de la RFEF con un 50% de mujeres desde su llegada a la presidencia. Un periodo en el que se producirá un hito histórico como es el primer Mundial femenino de fútbol sala que se disputa en Filipinas desde este viernes 21 hasta el 7 de diciembre, con España como una de las grandes favoritas. Un torneo posible gracias a la reivindicación de las jugadoras, liderada por la Asociación Jugadoras de Fútbol Sala.

"Los cambios a veces conllevan intranquilidad, pero creo que han sido buenos, agradeciendo el trabajo de los equipos anteriores, estamos muy muy contentos del trabajo de esta nueva etapa que nos debe llevar a poder volver a recoger el título de la Liga de Naciones", concluyó sobre el relevo en un banquillo de la selección que tendrá un gran examen en la final a doble partido contra Alemania (viernes, 28: 20.30 y martes 2,18.30 en el Metropolitano).