El London City rompe el mercado con un fichaje de récord

Hace unos días se anunció que el Orlando Pride había pagado 1,5 millones de dólares por el traspaso de Lizbeth Ovalle, convirtiéndose en el fichaje más caro del fútbol femenino. Pues bien, este récord ya ha sido superado por el London City Lionesses con la incorporación de Grace Geyoro del PSG a su equipo.

En las negociaciones por la centrocampista de 28 años han intervenido tanto el propio Nasser Al-Khelaifi como la propietaria del club londinense, Michele Kang. De esta manera, se habría acordado que el movimiento fuera por 1,65 millones de euros, una cifra jamás alcanzada en ninguna operación de conjuntos femeninos.

En este sentido, Geyoro pone fin a trece años en el club parisino, de los cuales once fueron en el primer equipo. Además, en su palmarés tiene tres copas de Francia y una Liga, competiciones donde el OL Lyonnes, también de Kang, ha sido el claro dominador en los últimos años.

Curiosamente, en este año se han alcanzado cifras récords hasta en tres ocasiones. Antes de la llegada de Ovalle al club norteamericano, el Arsenal pagó 1,15 millones de euros por Olivia Smith. Asimismo, en el pasado mercado de invierno, el Chelsea se hizo con los derechos de la defensora estadounidense Naomi Girma por más de un millón de euros.

London City are delighted to announce the deadline day signing of Grace Geyoro🦁🩵



Subject to the completion of the regulatory processes. pic.twitter.com/7yb9vZAP1h — London City Lionesses (@LC_Lionesses) September 5, 2025

El verano del London City Lionesses

Hace poco más de un año Markel Zubizarreta asumió el cargo de director deportivo de Kynisca Sports, la primera sociedad global de equipos de fútbol femenino, donde están el Olympique de Lyon, Washington Spirit y London City.

Ahora, con su recién llegada a primera división, el conjunto inglés se ha puesto las pilas y ha firmado hasta 16 nuevas incorporaciones que permitan al equipo luchar por las altas posiciones de la clasificación.

El Barça hace apenas unas semanas perdió a una jugadora importante cuando se anunció la incorporación de Jana Fernández al London City. En este caso, tal y como ya informó SPORT, pagaron algo menos de 250.000 euros a la entidad barcelonista por la jugadora, aunque si se cumplen todas las variables podría llegar a los 300.000.

Además, cuando ya parecía que el club azulgrana había dado por finalizado su mercado, Michele Kang volvió a pescar en el Barcelona y se llevó a Lucía Corrales. Este movimiento fue inesperado, puesto que desde Barcelona confiaban con la canterana para la nueva temporada. Al final, los ingleses pagaron la cláusula de la jugadora de 500.000 euros.

A estas dos exjugadoras blaugranas y a Grace Geyoro es suman también Elene Lete, Paula Partido, Sanni Franssi, Elena Linari, Wassa Sangaré, Alanna Kennedy, Daniëlle van de Donk, Isa Kardinaal, Katie Zelem, Nikita Parris, Freya Godfrey, Teyah Goldie, Poppy Pattinson y Sophia Poor.