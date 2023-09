Lluís Cortés pide "un esfuerzo a la patronal" para evitar la huelga

El ex entrenador del Barça femenino apoya las reivindicaciones de las jugadoras e insta a las instituciones a "aprovechar mejor el impulso de haber ganado el Mundial" Cortés entiende que la huelga, después del caso Rubiales, puede perjudicar aún más la imagen del fútbol femenino español

Si no hay acuerdo de última hora, la Liga F no empezará este viernes con el partido previsto para las 21 h. entre el Sevilla y el Granadilla. Esta huelga convocada por los sindicatos de las futbolistas , sería la segunda en la historia reciente del fútbol femenino.

Lluís Cortes recuerda para SPORT aquella huelga del 2019 cuando era el entrenador del Barça femenino: "fue una semana muy intensa porque nadie sabía lo que sucedería, fuimos al campo de la Real Sociedad sin las jugadoras. Nos presentamos el cuerpo técnico y las árbitras que esperaron 30 minutos para dar el partido por suspendido".

Ir todos a una

Cortés espera que no se repita la historia aunque asegura que "veo más probable que se desconvoque la huelga para la segunda jornada de liga". En cualquier caso, el ex seleccionador ucraniano avisa que este parón no beneficia en nada a la imagen del fútbol femenino español: "me entristece que después de ganar el Mundial, el fútbol femenino sea noticia por el caso Rubiales y ahora por la huelga, necesitamos ir, por fin, todos unidos".

Cortés entiende que "las instituciones no pueden desaprovechar que la selección haya ganado un Mundial " y añade que "la patronal tiene que hacer un esfuerzo para llegar a un acuerdo, las jugadoras tienen razón en sus peticiones".

La posición de las blaugranas

El Barça tendría que jugar el domingo contra el Valencia, pero Cortés está convencido de que las futbolistas de Jonatan Giráldez se sumarán a la huelga. Lo harán "por solidaridad con sus compañeras" ya que las jugadoras del Barça "tienen cubiertas las reivindicaciones pero entienden que hay que estar al lado del resto de futbolistas para seguir dando pasos adelante".

El ex entrenador del Barça, que conquistó la primera Champions League de la historia del club en el 2021, espera impaciente que "todo se pueda resolver pronto y hablemos de una vez del juego, del fútbol femenino de verdad y no de estas polémicas que no nos ayudan en nada y que alejan a los patrocinadores de nuestro deporte".

A Cortés también le gustaría que el tiempo que se ha dedicado al caso Rubiales sea ocupado en el futuro por el día a día competitivo del fútbol femenino.