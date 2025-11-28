Liga F refuerza su apuesta por la formación y concede 33 becas a futbolistas como parte del Convenio Colectivo

Liga F ha concedido 33 becas de formación a futbolistas profesionales de distintos clubes de la competición, en el marco del II Convenio Colectivo suscrito con los sindicatos FUTPRO, Futbolistas ON y CCOO. Estas ayudas se enmarcan en el artículo 41, Derecho al estudio y formación cultural de las Futbolistas, que recoge el compromiso de fomentar y facilitar su formación académica, siempre que sea compatible con la actividad deportiva.

El nuevo texto del Convenio impulsa un modelo profesional centrado en la persona, con beneficios tangibles para las futbolistas. Reafirma el compromiso de promover su desarrollo académico y laboral más allá de la carrera deportiva, creando oportunidades en todas las etapas de su vida y dotándolas de herramientas reales para construir su futuro. El compromiso e implicación de los clubes ha sido clave para garantizar estos avances y facilitar que las futbolistas puedan compatibilizar su carrera deportiva con su formación académica.

En la temporada 2025/2026 se han concedido 33 becas de estudio, gracias al fondo de formación de 70.000€ establecido en este II Convenio. Su finalidad es facilitar a las jugadoras el acceso a estudios académicos, permitirles completar su formación o adquirir una capacitación profesional, garantizando la asistencia a clase y otorgando los permisos necesarios para exámenes o pruebas según el tipo de estudios que curse cada futbolista.

Las becas se reparten en 26 grados universitarios, 2 másteres, 4 cursos de especialización y 1 preparación de oposiciones, entre futbolistas de siete clubes: Atlético de Madrid, Athletic Club, Real Sociedad, RCD Espanyol, SD Eibar, Deportivo Abanca y Granada CF. En conjunto, las premiadas cursan disciplinas tan diversas como Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, Medicina, Nutrición, Educación, Criminología, Psicología, Enfermería, Publicidad, Administración y Dirección de Empresas, Bioinformática, Geografía e Historia, Filosofía y Economía, entre otras. Esta variedad refleja el creciente interés de las jugadoras por ampliar su formación y preparar su futuro profesional.

La concesión de estas becas contribuye a mejorar las condiciones laborales, sociales y formativas de las futbolistas. Con esta iniciativa, Liga F reafirma su compromiso con un modelo de competición sostenible, que apuesta por la excelencia deportiva y, al mismo tiempo, por el desarrollo académico y personal de las jugadoras.