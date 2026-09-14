Liga F presenta una temporada 26/27 con "más visibilidad y nuevos retos"

Liga F ha presentado este lunes la temporada 2026/27, la quinta desde que la competición adquirió la condición de profesional, en una gala celebrada en Madrid que reunió a clubes, futbolistas, patrocinadores, instituciones, operadores audiovisuales y medios de comunicación. Conducido por Susana Guasch, el acto sirvió para hacer balance de los cuatro primeros años de Liga F y presentar los retos de un nuevo curso marcado por "una mayor visibilidad, nuevos proyectos y la ambición de seguir creciendo a nivel internacional".

Beatriz Álvarez, reelegida recientemente como presidenta, situó a estos en el centro de la nueva etapa y destacó los avances derivados de la profesionalización, especialmente en las condiciones de las jugadoras. Entre ellos, puso en valor las mejoras recogidas en el II Convenio Colectivo en ámbitos como la maternidad, la conciliación, la salud mental y la formación. De cara al futuro, la generación de recursos y el fortalecimiento de las estructuras de los clubes aparecen como dos de las grandes prioridades.

La estrategia audiovisual fue uno de los grandes focos de la gala. Liga F cerró la pasada temporada con una audiencia acumulada de 7,5 millones de espectadores, un 11,2% más que el curso anterior, y afronta esta campaña con un modelo mixto que combina las retransmisiones de DAZN con cuatro partidos por jornada en abierto a través de Televisión Española y TV3. La competición supera además los 1,1 millones de seguidores en sus perfiles digitales y quiere reforzar la asistencia a los estadios. “No buscamos únicamente una buena cifra de audiencia un día; queremos construir una afición que esté con nosotros cada fin de semana”, explicó Álvarez.

La quiniela

Otro de los grandes avances es la incorporación de los partidos de Liga F a La Quiniela. Ocho encuentros formarán parte cada semana de uno de los espacios más tradicionales del fútbol español, una medida que busca aumentar la visibilidad y el reconocimiento del fútbol femenino, además de generar nuevos ingresos para los clubes. El presidente del Consejo Superior de Deportes, José Manuel Rodríguez Uribes, defendió durante el acto la importancia de seguir apostando por la profesionalización.

La mirada hacia el futuro también estuvo presente con Liga Futura Moeve, cuya primera edición conquistó el Badalona Women y que extiende el proyecto hasta el fútbol base. En un contexto en el que el fútbol femenino español supera las 127.000 licencias, Liga F aspira a consolidar el torneo para ofrecer nuevas oportunidades a las niñas y acercarlas a sus referentes.

En el plano deportivo, Álvarez celebró el regreso de Jenni Hermoso al Atlético de Madrid y reivindicó un mayor equilibrio competitivo: “No se trata de que quienes están arriba den un paso atrás, sino de que más clubes puedan dar pasos adelante”. La dimensión internacional estuvo representada por Mauro Silva, vicepresidente de la Federación Paulista de Fútbol, en el marco del acuerdo entre ambas entidades para impulsar conjuntamente el fútbol femenino. Liga F prepara además la comercialización de sus derechos audiovisuales en el resto del mundo.

La gala contó con quince futbolistas y con la presentación de los 16 equipos de la temporada. El nuevo balón PUMA STELLAR NITRO dio inicio al acto, que también sirvió para dar la bienvenida al Deportivo Alavés y al Valencia CF tras sus respectivos ascensos. La ministra de Igualdad, Ana Redondo, puso el broche institucional reivindicando el camino recorrido por el fútbol femenino y la necesidad de seguir mirando hacia el futuro.