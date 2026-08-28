Liga F Moeve inicia la temporada 2026/27 con récord de audiencia

La temporada 2026/27 de Liga F Moeve da comienzo este fin de semana con Moeve como title sponsor por segunda temporada consecutiva. La energética da continuidad a su compromiso con el fútbol femenino profesional y consolida su alianza con Liga F en un momento de creciente proyección deportiva, mediática y comercial de la competición. La temporada arrancará este sábado 29 de agosto, y se extenderá hasta el domingo 30, con 8 partidos entre los que destaca el derbi madrileño entre Real Madrid CF y Atlético de Madrid.

La nueva temporada da continuidad al acuerdo global entre Moeve, Liga F y LALIGA. La alianza convirtió a Moeve en la primera compañía en patrocinar todas las competiciones de LALIGA y Liga F: Liga F Moeve, Liga Futura Moeve, LALIGA EA SPORTS, LALIGA HYPERMOTION, LALIGA GENUINE Moeve y los torneos FC FUTURES. En concreto, Moeve y Liga F han creado conjuntamente Liga Futura Moeve, una nueva competición alevín que nace con el objetivo de impulsar el fútbol base femenino y fomentar el desarrollo de las jóvenes futbolistas desde edades tempranas.

"Trabajamos para que el fútbol femenino alcance nuevas cotas"

José María Solana, Director Global de Marca de Moeve, ha asegurado: "Esta segunda temporada nos permite dar continuidad al compromiso de Moeve con el fútbol femenino y seguir acompañando el crecimiento de Liga F Moeve, después de un primer año completo cuyos resultados reflejan la creciente proyección de la competición. Estamos convencidos de que su evolución debe apoyarse en la suma de esfuerzos y en una visión a largo plazo, por eso hemos creado juntos Liga Futura Moeve, para promocionar el fútbol desde la base. Vamos a seguir trabajando juntos para que el fútbol femenino alcance nuevas cotas a nivel nacional e internacional".

El primer año completo de Moeve como title sponsor se ha cerrado con un destacado crecimiento audiovisual y digital. La competición ha aumentado su audiencia un 11,2%, hasta alcanzar los 7,5 millones de espectadores acumulados. En los canales digitales, Liga F superó los 1,14 millones de seguidores, la web de la competición incrementó un 24,7% sus páginas vistas y prácticamente duplicó el número de usuarios únicos. Además, se celebraron 71 encuentros en grandes estadios, un 30% más que el curso anterior.

Foto de familia de presentación de la Liga Futura Moeve en Torre Moeve (Madrid) / MOEVE

El crecimiento de la competición también se verá reflejado con la inclusión de los partidos de Liga F Moeve en La Quiniela a partir de la temporada 26/2027, un nuevo hito que refuerza su visibilidad y reconocimiento en uno de los productos más representativos del plano futbolístico nacional.

Beatriz Álvarez, presidenta de Liga F, ha señalado: "Los datos de la pasada campaña, reflejan la evolución positiva de una competición que cada vez despierta más interés y genera mayor impacto social y audiovisual. Contar con Moeve como title sponsor nos permite seguir desarrollando una alianza estratégica con la visión compartida de impulsar el fútbol femenino desde la élite hasta la base. Liga Futura Moeve es un ejemplo claro de ese compromiso conjunto por generar oportunidades, referentes y nuevos espacios para las niñas que serán el futuro de nuestro deporte".

"La competición cada vez genera más interés"

La alianza entre Moeve, Liga F y LALIGA se articula bajo el lema 'El mundo es nuestro terreno de juego, el futuro es mejor si jugamos todos' y traslada al ámbito deportivo una visión compartida basada en el trabajo en equipo, la diversidad, la inclusión y el espíritu de superación. Esta visión responde también al objetivo común de ampliar la presencia y visibilidad de referentes femeninos en el deporte.

Liga F Moeve volverá a contar este año con 16 equipos, que disputarán un total de 240 encuentros hasta la última jornada prevista para el fin de semana del 22 y 23 de mayo de 2027. El calendario incluirá dos jornadas intersemanales y cuatro parones FIFA, con la vista puesta en el Mundial femenino que se celebrará en Brasil el próximo verano.