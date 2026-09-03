La Liga F Moeve arranca con un récord histórico de audiencia

La Liga F ha arrancado la temporada 2026/27 con su mejor registro televisivo en una jornada inaugural. Más de 450.000 espectadores siguieron los partidos de la primera fecha del campeonato, una cifra que supone un nuevo récord para la competición y confirma el crecimiento que está experimentando el fútbol femenino español.

El dato resulta especialmente significativo por el salto respecto al inicio del curso anterior. La audiencia ha crecido más de un 300% en comparación con la primera jornada de la temporada 2025/26, situando el estreno de la nueva campaña como el más seguido desde la creación de la Liga F.

El crecimiento llega después de varias temporadas en las que la competición ha ido aumentando progresivamente su repercusión. La pasada campaña terminó con 7,5 millones de espectadores acumulados, un 11,2% más que en la temporada anterior y más del doble de los 3,3 millones registrados en 2022/23.

Más fútbol en abierto

Una de las claves del nuevo escenario audiovisual de Liga F está en la posibilidad de seguir una parte importante de los encuentros sin necesidad de recurrir a una plataforma de pago. DAZN ofrece los ocho partidos de cada jornada, mientras que TVE y 3Cat/TV3 pueden emitir hasta cuatro encuentros en abierto.

Esto permite que hasta la mitad de los partidos de cada fin de semana puedan verse gratuitamente, una fórmula que busca ampliar la audiencia potencial del campeonato y facilitar que nuevos aficionados se acerquen a la competición.

La estrategia ya permitió alcanzar grandes cifras durante la pasada temporada. Uno de los mejores ejemplos fue el Real Madrid-Barça, que se convirtió en el partido más visto de la historia de Liga F, con una audiencia media de 685.335 espectadores.

El crecimiento de la competición no se limita, además, a los datos televisivos. La Liga F también ha incrementado su presencia en redes sociales y en grandes estadios, dos vías que han contribuido a aumentar la exposición de los clubes y de sus futbolistas.

Durante la temporada 2025/26 se disputaron 71 encuentros en grandes estadios, frente a los 44 del curso anterior. El fútbol femenino continúa así ganando espacio en escenarios de mayor capacidad y exposición, al mismo tiempo que las retransmisiones alcanzan cada vez a más espectadores.

La internacionalización, el siguiente objetivo

El nuevo récord de audiencia supone un impulso para una competición que ahora busca dar el siguiente paso fuera de España. Liga F trabaja en la comercialización de sus derechos audiovisuales en diferentes mercados internacionales, con una estrategia adaptada a las características y oportunidades de cada territorio.

La intención es ampliar progresivamente la presencia del campeonato en otros países, acercar sus partidos a nuevos aficionados y aumentar el valor internacional de la competición. El crecimiento de las audiencias dentro de España y la expansión exterior aparecen así como dos de los grandes retos de Liga F para los próximos años.