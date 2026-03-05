Liga F denuncia en su campaña del 8M que el 70% de las adolescentes abandona el deporte

La Liga F ha presentado ‘Reflejos’, su nueva campaña con motivo del 8 de marzo, con el objetivo de visibilizar el abandono deportivo en niñas adolescentes y reivindicar el papel del fútbol femenino profesional como agente de cambio social.

La iniciativa pone el foco en una realidad preocupante: el 70% de las adolescentes deja de practicar deporte antes de los 16 años, principalmente por inseguridad física y problemas de autopercepción del propio cuerpo, según datos del Observatori Català de l’Esport. Ante este contexto, la campaña busca abrir una conversación social y mostrar el fútbol como herramienta de empoderamiento y desarrollo personal.

El spot gira en torno a una adolescente que se enfrenta a una versión distorsionada de sí misma reflejada en el espejo. Esa imagen simboliza las dudas y la inseguridad que muchas jóvenes sienten durante la adolescencia. A medida que la protagonista descubre el fútbol y disfruta del juego, esa distancia entre la realidad y sus miedos se rompe y el deporte se convierte en una vía para recuperar la confianza.

La pieza incorpora además una reinterpretación de la icónica canción ‘El partido de fútbol’, de Rita Pavone, transformada en una versión más íntima que acompaña el mensaje de superación y reivindica el potencial transformador del fútbol femenino. En el spot participan futbolistas de equipos de fútbol base de la Comunidad de Madrid.

‘Reflejos’ es la tercera campaña que Liga F desarrolla junto a la agencia creativa El Ruso de Rocky con motivo del 8M, tras las iniciativas ‘Abuelo Paco’ y ‘Que viene’. La campaña tendrá difusión en televisión y redes sociales y contará también con activaciones en los partidos de Liga F Moeve para amplificar el mensaje y reforzar el valor social del fútbol femenino