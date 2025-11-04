La Liga F da un paso decisivo hacia la igualdad: desde esta temporada formará parte habitual en La Quiniela

Por primera vez en su corta historia, la Liga F Moeve formará parte del tradicional juego de apuestas de La Quiniela, según ha confirmado este lunes el presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Rodríguez Uribes. Esta integración representa no solo un importante impulso de visibilidad, sino también una nueva fuente de ingresos para los clubes y jugadoras, que habían visto peligrar su futuro tras la retirada de la subvención gubernamental que, durante las tres últimas temporadas, había apoyado la promoción del fútbol femenino.

La política, 'clave' en el ingreso de la Liga F en La Quiniela

Desde hace años, el fútbol femenino en España reclama más visibilidad. Por eso, su inclusión en La Quiniela —un espacio tradicionalmente reservado casi solo a partidos masculinos de Primera y Segunda División— tiene un valor simbólico y también estructural. Según el Consejo Superior de Deportes, la Liga F formará parte de La Quiniela de manera permanente, con cuatro o cinco partidos cada semana.

Este cambio llega después de que la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) denunciara que, mientras La Quiniela generaba ingresos y visibilidad para el fútbol masculino, las jugadoras quedaban fuera tanto del reparto económico como de la presencia en los boletos. Estas quejas llevaron a que el Gobierno aprobara en marzo un real decreto que regula cómo se distribuye la recaudación de los juegos de azar y permite incluir a la Liga F —junto a las categorías masculinas— en ese reparto de fondos.

Un crecimiento sin precedentes

El impacto no es solo deportivo, sino también económico. Desde que se convirtiera en una liga profesional en junio de 2022, la competición femenina no ha dejado de crecer en visibilidad y proyección. La asistencia a los estadios ha aumentado un 120 % en los últimos tres años y, en redes sociales, la Liga F supera los 700.000 seguidores, un 184 % más que en la temporada 2023/24.

Este crecimiento también se refleja en los ingresos. Según datos oficiales, la temporada pasada la Liga F generó cerca de 25,86 millones de euros. Además, la organización que preside Beatriz Álvarez Mesa duplicó el reparto económico a los clubes respecto al año anterior y lo multiplicó por 25 si se compara con el primer año, alcanzando unos 525.237 euros por club al cumplir determinados objetivos.

Para la temporada 2025/26 se prevé que los ingresos lleguen a 25,93 millones de euros. Es un aumento pequeño, pero significativo si se observa la evolución general. Será, además, la primera temporada sin los 7,5 millones de euros que el Gobierno aportó durante los tres años anteriores (5 millones para gastos y 2,5 millones para infraestructuras). Este vacío económico será cubierto entre LaLiga, la RFEF y La Quiniela, que aportará 5 millones de euros.

Todavía quedan logros por conquistar

Este cambio trae varios beneficios para las jugadoras y sus clubes. Por un lado, estarán más presentes cada semana ante miles de personas que rellenan La Quiniela. También contarán con una nueva fuente de ingresos, lo que hará que dependan menos de ayudas del Estado. Además, se refuerza la idea de que el fútbol femenino no es solo algo del futuro, sino una realidad del presente.

Aun así, los sindicatos recuerdan que todavía hay retos importantes. Piden que el dinero se reparta de forma justa, que mejoren las condiciones de los contratos y que esta presencia en La Quiniela se note de verdad en la vida y el trabajo de las futbolistas.